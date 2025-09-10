Moldova, mai repede în UE? Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere accelerarea negocierilor de aderare. "A demonstrat că este pregătită să facă următorul pas"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 20:26
277 citiri
Moldova, mai repede în UE? Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere accelerarea negocierilor de aderare. "A demonstrat că este pregătită să facă următorul pas"
Siegfried Mureşan, eurodeputat FOTO Facebook/Siegfried Muresan

Eurodeputaţii au adoptat miercuri, 10 septembrie, o rezoluţie iniţiată de Siegfried Mureşan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar pentru această ţară candidată. Demersul intervine a doua zi după ce preşedinta Maia Sandu a susţinut un discurs în Parlamentul European în care a avertizat că ţara sa nu va supravieţui ameninţării lui Vladimir Putin, dacă nu este primită în familia europeană.

Rezoluţia a fost votată cu o majoritate covârşitoare - 490 voturi pentru (peste 75%), 65 împotrivă (10%) şi 86 de abţineri, arată europarlamentarul Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarii cer accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi începerea negocierilor pe capitole. „Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas”, spune Siegfried Mureşan.

„Al doilea element important al rezoluţiei este solicitarea noastră de a creşte sprijinul financiar şi tehnic pentru Republica Moldova, astfel încât să facă faţă ameninţărilor venite dinspre Federaţia Rusă”, arată şeful delegaţiei Comisiei parlamentare de asociere UE - Republica Moldova.

„Siguranţa Uniunii Europene depinde de siguranţa Republicii Moldova. Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al Republicii Moldova, să o readucă în sfera sa de influenţă şi să o folosească, aşa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei şi a Uniunii Europene. Oamenii din Republica Moldova nu sunt însă singuri în faţa acestei agresiuni. Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluţia de astăzi demonstrăm că suntem pregătiţi să ne intensificăm sprijinul pentru Republica Moldova”, transmite Siegfried Mureşan.

Eurodeputaţii cer ca Republica Moldova să fie ajutată să deruleze alegeri libere, corecte şi transparente, în condiţiile în care au fost constatate „încercări repetate ale Federaţiei Ruse, ale oligarhilor pro-ruşi şi ale agenţilor locali sponsorizaţi de Rusia de a destabiliza Moldova, de a provoca dezbinare în societatea Moldovei şi de a abate această ţară de la drumul către democraţie şi aderarea la UE prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie în scopuri politice, finanţarea ilicită a actorilor politici şi campanii de dezinformare, manipulare şi intimidare care vizează organizaţiile societăţii civile şi mass-media independentă”.

În rezoluţie, Parlamentul European repetă apelul către Federaţia Rusă de „a-şi retrage forţele militare, echipamentele şi muniţia din regiunea Transnistria şi să susţină o soluţionare paşnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu suveranitatea şi integritatea teritorială ale Moldovei”.

Republica Moldova a obţinut statutul de ţară-candidată la aderarea la UE, împreună cu Ucraina, în iunie 2022, iar Consiliul European a aprobat deschiderea negocierilor de aderare în decembrie 2023. Primele conferinţe interguvernamentale Moldova-UE şi Ucraina-UE, care au marcat startul negocierilor de aderare, au avut loc la 25 iunie 2024.

În iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au invitat Consiliul Uniunii Europene să treacă la următoarele etape în procesul de aderare al Republicii Moldova, prin deschiderea grupurilor tematice, „atunci când sunt îndeplinite condiţiile”.

Preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că imediat după alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, Uniunea Europeană va avea condiţiile necesare pentru a demara procedurile de preaderare cu Moldova, scrie NewsMaker.

