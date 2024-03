Ungaria promite accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ministru maghiar: UE este ”în suferință”

Ungaria este interesată ca Uniunea Europeană şi Republica Moldova să coopereze cât mai strâns, a afirmat vineri ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto, în urma discuţiilor purtate la Budapesta cu omologul său moldovean Mihai Popşoi, pe care l-a asigurat de sprijinul ţării sale pentru accelerarea integrării Moldovei în cursul preşedinţiei ungare a UE, în a doua jumătate a acestui an, relatează MTI.

La conferinţa de presă comună cu omologul său moldovean, şeful diplomaţiei ungare a apreciat că UE este "în suferinţă" şi că "tratamentul cel mai eficient" este construirea de relaţii mai apropiate cu state partenere din afara blocului, a consemnat MAE ungar într-un comunicat.

Peter Szijjarto a amintit că şi Ungaria a întâmpinat "dificultăţi" în procesul de aderare şi a promis ajutorul guvernului ungar pentru ca Republica Moldova să "ducă această sarcină la bun sfârşit".

In #Budapest, minister @MihaiPopsoi, with his counterpart Péter Szijjártó, signed the Action Plan between Moldova’s #MFA and Hungary’s Ministry of Foreign Affairs and Trade for knowledge exchange on 🇪🇺 accession process. pic.twitter.com/cnq0wLRmfd