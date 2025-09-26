Redacția publicației de peste Prut Deschide.MD a publicat înregistrări audio din grupurile închise ale unor apropiați ai lui Ilan Șor în care, spun sursele, se relatează că liderul i-ar fi instruit pe șefii teritoriali să determine simpatizanții rețelei să voteze pentru blocul format din PSRM, PCRM, „Inima” și „Viitorul Moldovei”. Mesajele — transmise, potrivit materialului, în timpul unei ședințe recente — au stârnit nemulțumiri în rândul activiștilor din autonomia găgăuză, un teritoriu în care rețeaua are o prezență organizată.

Într-o convorbire consemnată în înregistrări, coordonatoarea din Vulcănești, identificată în material cu numele de Natașa, anunță decizia conducerii, iar interlocutorii îi răspund cu rezerve. Dialogul redă tensiunea dintre ordinul venit „de sus” și reticența membrilor:

„Conducerea a dat ordin… să începeți să le șoptiți la ureche activiștilor voștri, fără să ridicați panica înainte de seara zilei de vineri, că noi îi susținem pe socialiști.”

„Fetițo, nu e dorința mea, e comanda șefului.”

Ads

Nemulțumirile sunt evidente: unii afirmă că nu intenționează să voteze pentru socialiști și că mulți dintre simpatizanți împărtășesc aceeași poziție. Natașa le explică totuși cum să gestioneze situația și ce argumente să ofere alegătorilor.

„Te înțeleg că-i urăști. Și eu îi urăsc, și alții tot, dar nu avem de ales… E comanda conducerii și trebuie să o executăm.”

Pentru a contrabalansa reticențele, coordonarea stabilește mesaje logistice și raționale: Blocul „Patriotic”, spun interlocutorii, ar fi „singura modalitate” de a învinge PAS și de a forța alegeri anticipate — obiectivul declarat în dialog drept miză principală a operațiunii.

Mecanica mobilizării — apeluri, liste și verificări la secții

În înregistrări se descriu și detalii concrete despre modul în care urmează a fi pus în practică ordinul. Natașa explică că, în ziua votului, fiecare activist va fi contactat la intervale regulate — o dată la două ore — pentru a raporta câți simpatizanți are pe liste și câți au votat. Mai mult, se spune că rețeaua va obține date de la secțiile de votare pentru a verifica prezența alegătorilor la urne.

Ads

Unul dintre mesajele obținute conține o indicație clară adresată coordonatorilor: „Trebuie să le spunem că, pentru a efectua anumite schimbări în țară, trebuie ca un partid să acumuleze majoritatea. În prezent, în sondaje merge foarte bine Blocul ‘Patriotic’… De aceea… trebuie să voteze pentru Blocul Patriotic.”

Autorii înregistrărilor susțin că directivele vizează activarea întregii echipe: voluntari, simpatizanți și activiști de top. Motivația invocată este tactic-politică — evitarea riscului ca partidul Victoriei (Furtună) să fie „exclus din alegeri” și consolidarea unei majorități capabile să declanșeze schimbări instituționale.

Context și implicații

Publicarea acestor discuții vine într-un moment de mare polarizare politică în Republica Moldova. Dacă veridicitatea și autenticitatea înregistrărilor vor fi confirmate de investigații ulterioare, acestea pot ridica probleme serioase de natură electorală: coordonare centralizată a votului în cadrul unei rețele organizate, presiune asupra activiștilor și posibile mecanisme de monitorizare a prezenței la urne care încalcă principiile confidențialității și libertății votului.

Ads

Reacțiile din rândul membrilor menționați în convorbiri — dezaprobarea sinceră, temerile că „mulți nu vor vrea să voteze pentru ei” — indică o fractură între baza mobilizată și deciziile conducerii. Aceasta, la rândul ei, sugerează o miză internă: transformarea coerentă a rețelei într-un instrument de influență electorală în favoarea unor alianțe politice aflate în interesul conducerii.

Cum ar putea răspunde instituțiile

În astfel de situații, competențele țin de autoritățile electorale și de organele de urmărire penală: verificarea legalității instruirilor, a metodelor de colectare a datelor despre alegători și, eventual, a presiunii asupra alegătorilor sau activiștilor. De asemenea, transparența partidelor și a rețelelor civice, precum și supravegherea independentă a procesului electoral, devin esențiale pentru a menține încrederea publică.

Ads