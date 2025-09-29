Deputat SOS: ”Prioritatea politicii externe de la București și Chișinău trebuie să fie Reunificarea celor două state românești”

Autor: Eugen Porojan
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:19
Deputat SOS: ”Prioritatea politicii externe de la București și Chișinău trebuie să fie Reunificarea celor două state românești”
Tudor Ionescu, deputat SOS România, cere „reunificarea” cu Republica Moldova FOTO: Facebook /Deputat Tudor Ionescu

După victoria partidului pro-european de centru-dreapta PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova, un deputat SOS România a lansat un apel pentru „reunificarea” celor două țări. Tudor Ionescu, deputat de Argeș ales pe listele partidului condus de Diana Șoșoacă, insistă luni, 29 septembrie, că Republica Moldova și România s-ar putea uni fără „niciun referendum”.

„Fac apel la liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să privească adevărul istoric în față: singura opțiune viabilă pentru viitor este Unirea cu România. Domnule Igor Grosu, sunteți președintele PAS, sunteți cetățean român și ați jurat să fiți devotat României și poporului român, să apărați drepturile și interesele Națiunii Române”, a transmis deputatul SOS România, Tudor Ionescu.

Mișcarea unionistă este promovată de partidele de extremă dreapta din România, inclusiv AUR, sub conducerea lui George Simion, care a primit interdicție de a intra în Republica Moldova.

„Dețineți majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova și veți forma singur Guvernul. Vă rog deci să faceți primii pași concreți pentru reîntregirea Țării iar pentru aceasta nu avem nevoie de niciun referendum. Așa cum sovieticii nu au întrebat poporul când au smuls Basarabia, nici noi nu suntem obligați să organizăm vreun referendum pentru a ne reîntregi Țara. Decizia de ReUnire aparține exclusiv Parlamentelor de la București și Chișinău, ca foruri reprezentative”, insistă deputatul SOS România.

El susține că cele două țări ar putea deveni una doar prin voință politică.

„Chem deci toți membrii Parlamentelor de la București și Chișinău să înfăptuim idealul reîntregirii neamului, vă chem să scriem împreună paginile istoriei pe care strămoșii noștri le-au visat! ReUnirea nu este doar un obiectiv politic, este un drept istoric, este datoria noastră față de generațiile viitoare! România și Republica Moldova trebuie să fie din nou una!”, a mai transmis Tudor Ionescu, deputat SOS.

Fostul președinte socialist al Republicii Moldova, Igor Dodon, lider al Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (Blocul patriotic), a declarat,...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, 29 septembrie, că deși Rusia a încercat să devieze țara din drumul său către Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni au...
