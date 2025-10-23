Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău a convocat de urgență conducerea companiei Lukoil Moldova, pentru a-i cere "anumite clarificări", în contextul sancțiunilor anunțate de SUA împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil.

"Administrația Lukoil-Moldova a fost chemată la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni în privința companiei petroliere rusești. Potrivit unui comunicat al ANRE, instituția analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse", transmite site-ul Deschide.md la data de 23 octombrie 2025.

ANRE a precizat că a solicitat de la Lukoil-Moldova "anumite clarificări ce vizează situația actuală la nivel organizațional a companiei și acțiunile care urmează a fi întreprinse în continuare în noul context internațional".

„În calitatea sa de autoritate care promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere, ANRE monitorizează cu atenție evoluțiile internaționale și va întreprinde întregul set de măsuri disponibile, în limitele competențelor legale, pentru a asigura în continuare predictibilitatea, stabilitatea și securitatea aprovizionării statului cu produse petroliere”, a precizat un comunicat al ANRE.

Această reacție a autorităților de la Chișinău apare la o zi după ce secretarul Finanţelor din SUA, Scott Bessent, a anunţat sancţiuni în privința grupurilor petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din cauza „lipsei voinţei serioase a Rusiei de a se angaja în procesul de pace cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina”.

„În faţa refuzului preşedintelui Putin de a opri acest război smintit, Departamentul Trezoreriei impune sancţiuni celor mai importante două companii petroliere care finanţează maşina de război a Kremlinului”, a anunţat Bessent.

După cum se știe, compania Lukoil este prezentă și în România, unde funcționează o rafinărie și un lanț de stații de alimentare cu carburanți care poartă sigla Lukoil. În ianuarie 2023, în contextul sancțiunilor UE împotriva companiilor rusești, Lukoil România anunța, conform unei știri difuzate de Europa Liberă, că a început să aducă țiței din Kazahstan. Acest țiței "nu provine din Federația Rusă și prin urmare nu i se aplică sancțiunile Uniunii Europene", anunța Lukoil Romania, la acel moment.

