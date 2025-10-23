Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești

Autor: Mihai Diac
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 23:16
159 citiri
Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești
Sediu Lukoil din Rusia - FOTO Facebook / Lukoil

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău a convocat de urgență conducerea companiei Lukoil Moldova, pentru a-i cere "anumite clarificări", în contextul sancțiunilor anunțate de SUA împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil.

"Administrația Lukoil-Moldova a fost chemată la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni în privința companiei petroliere rusești. Potrivit unui comunicat al ANRE, instituția analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse", transmite site-ul Deschide.md la data de 23 octombrie 2025.

ANRE a precizat că a solicitat de la Lukoil-Moldova "anumite clarificări ce vizează situația actuală la nivel organizațional a companiei și acțiunile care urmează a fi întreprinse în continuare în noul context internațional".

„În calitatea sa de autoritate care promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere, ANRE monitorizează cu atenție evoluțiile internaționale și va întreprinde întregul set de măsuri disponibile, în limitele competențelor legale, pentru a asigura în continuare predictibilitatea, stabilitatea și securitatea aprovizionării statului cu produse petroliere”, a precizat un comunicat al ANRE.

Această reacție a autorităților de la Chișinău apare la o zi după ce secretarul Finanţelor din SUA, Scott Bessent, a anunţat sancţiuni în privința grupurilor petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din cauza „lipsei voinţei serioase a Rusiei de a se angaja în procesul de pace cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina”.

„În faţa refuzului preşedintelui Putin de a opri acest război smintit, Departamentul Trezoreriei impune sancţiuni celor mai importante două companii petroliere care finanţează maşina de război a Kremlinului”, a anunţat Bessent.

După cum se știe, compania Lukoil este prezentă și în România, unde funcționează o rafinărie și un lanț de stații de alimentare cu carburanți care poartă sigla Lukoil. În ianuarie 2023, în contextul sancțiunilor UE împotriva companiilor rusești, Lukoil România anunța, conform unei știri difuzate de Europa Liberă, că a început să aducă țiței din Kazahstan. Acest țiței "nu provine din Federația Rusă și prin urmare nu i se aplică sancțiunile Uniunii Europene", anunța Lukoil Romania, la acel moment.

Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa, sunt moarte cât timp sunt deținute de ruși"
Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa, sunt moarte cât timp sunt deținute de ruși"
Cele mai recente sancțiuni ale Statelor Unite împotriva regimului Putin, sancțiuni care vizează marile companii Rosneft și Lukoil din Rusia, ar putea însemna și plecarea din România a...
China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc, imediat după ce Statele Unite au anunțat sancțiuni asupra acestui sector economic, extrem de important, al...
#Republica Moldova Rusia, #Lukoil, #sanctiuni economice Rusia, #industria petroliera, #razboi Rusia Ucraina , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul dupa FCSB - Bologna: "El a pierdut meciul! O sa rupa banca"
ObservatorNews.ro
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit in accidentul aviatic din Vaslui
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești
  2. Donald Trump demolează Aripa de Est a Casei Albe, într-un proiect ce amintește de tacticile sale de la Mar-a-Lago și Trump Tower. Cine sunt donatorii
  3. Trump avertizează Israelul că va pierde sprijinul SUA dacă anexează Cisiordania. "Mi-am dat cuvântul țărilor arabe"
  4. Trei ofițeri de poliție și alți opt suspecți au fost reținuți într-un dosar de contrabandă cu metale prețioase. Au fost confiscate trei kilograme de aur și peste 100.000 de euro
  5. Două avioane rusești au încălcat spațiul aerian lituanian. Reacția poliției aeriene NATO
  6. Putin amenință SUA. Dacă Rusia va fi lovită de Ucraina cu rachete Tomahawk, răspunsul va fi foarte puternic. "Va fi copleșitor"
  7. Tragedie la malul mării. Directorul unei importante instituții din Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă
  8. Patriarhul Constantinopolului vine la București, pentru a oficia, alături de patriarhul României, slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale
  9. "Pensiile magistraților au căzut la CCR din cauza pripei". Ministrul Justiției susține că l-a avertizat pe premier de lipsa avizului CSM
  10. Viață dublă a propagandistului preferat al Kremlinului. Cine este amanta secretă a lui Vladimir Soloviov și cum a ajuns milionară?