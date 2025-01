Maia Sandu promite să ajute Transnistria să nu înghețe de frig, dar pune o condiție imposibilă. Ar însemna sfârșitul regimului de la Tiraspol

Autoritățile de la Chișinău sunt gata, cu sprijinul donatorilor, să ofere și asistență financiară substanțială cetățenilor din regiunea transnistreană, a spus Maia Sandu într-un interviu pentru o televiziune din Republica Moldova. Dar președintele de la Chișinău a pus o condiție care ar însemna sfârșitul regimului separatist de la Tiraspol, și anume retragerea trupelor ruse.

Maia Sandu a spus iar că actuala criză energetică este provocată de Kremlin și a menționat că Chișinăul a propus deja unele măsuri de susținere pentru populația din stânga Nistrului, dar acestea au fost refuzate de liderii de la Tiraspol, care dau vina pe Chișinău.

Președintele a subliniat că regimul de acolo nu acceptă livrarea de gaze de la Moldovagaz, compania de stat moldovenească. Totodată, este o problemă reală capacitatea de plată a cetățenilor. Pe malul stâng, oamenii au venituri și mai mici, au pensii mai mici și această ajustare la tarife reale este foarte dificilă.

„Dar să ne întrebăm cum s-a ajuns acolo, cine i-a ținut ostatici unui regim neconstituțional timp de 30 de ani? (...) Acum vedem că Rusia care i-a folosit în toată această perioadă i-a abandonat. Noi repetăm oferta pe care am făcut-o, inclusiv referitor la ajutoarele pe care putem să le oferim: generatoare, asistență medicală, medicamente și orice alt lucru de care au nevoie în această perioadă oamenii”, a spus președinta.

În context Maia Sandu a reiterat că această criză energetică provocată de Rusia are drept scop escaladarea situației în regiune. Scopul autorităților din RM este să rezolve această criză umanitară, așa încât oamenii să aibă și curent electric și căldură și să nu permită escadarea situație.

„În ultima perioadă noi am văzut tot mai mult interes a oamenilor din stânga Nistrului pentru ceea ce se întâmplă pe malul drept. Am văzut și simpatii pentru procesul de integrare europeană. Cred că asta a deranjat Federația Rusă. Prin această criză Rusia încearcă în primul rând să înrăutățească atitudinea oamenilor de pe malul stâng față de autoritățile de la Chișinău. (...)Acum noi suntem gata cu sprijinul donatorilor să oferim și asistență financiară pe malul stâng. Dar asta se poate întâmpla atunci când armata rusă se retrage de pe malul stâng și atunci când misiunea de pacificatori e înlocuită de o misiune civilă sub egida ONU sau UE. Acestea sunt condițiile principale prin care putem să venim să oferim un ajutor substanțial”, a conchis Maia Sandu.

