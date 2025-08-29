"Metoda Georgescu" în Republica Moldova. Candidatul susținut de George Simion devine brusc vizibil pe TikTok, cu peste un milion de vizualizări într-o săptămână

Un candidat susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc, a devenit în ultimele săptămâni tot mai vizibil pe TikTok, cu ajutorul unui procedeu pe care experții îl denumesc "Metoda Georgescu" - cea folosită de Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din România, din anul 2024.

Potrivit unui raport Expert Forum, creșterea bruscă a vizualizărilor candidatului Vasile Costiuc, reprezentant al opoziției, "se bazează pe o rețea de conturi care amplifică artificial conținutul", informează Antena 3 la data de 29 august 2025.

Expert Forum semnalează că Vasile Costiuc a avut "o creștere de 300% în ultimele șapte zile față de săptămâna precedentă". În această perioadă, videoclipurile care îl promovează au strâns "peste 1 milion de vizualizări”.

Specialiștii admit că astfel de evoluții nu sunt imposibile pe TikTok, însă "mecanismul de propagare" ridică suspiciuni. "E foarte ușor să ne treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care ne sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări, cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu", explică Expert Forum. Experții au identificat 17 conturi principale care au creat 417 videoclipuri în doar o săptămână. Acestea se repostau între ele și transmiteau exclusiv mesaje critice la adresa actualei guvernări de la Chișinău.

Vasile Costiuc (43 de ani) se declară profesor de istorie și geografie, însă a avut tot soiul de meserii: reporter, fotograf și operator la "Jurnal de Chișinău", actor pentru o scurtă perioadă la Teatrul "Ginta Latină" și, ulterior, activist politic.

A fost membru al Organizației de Tineret a Partidului Liberal și consultant politic la Alianța "Moldova Noastră". Din 2011 conduce partidul "Democrația Acasă". În ultimii ani, partidul "Democrația Acasă" s-a apropiat de partidul AUR din România. Costiuc a făcut campanie în Republica Moldova pentru George Simion la alegerile prezidențiale din 2025. Anterior, la alegerile parlamentare din 2024, Costiuc a candidat la Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate la data de 28 septembrie 2025 iar Costiuc deschide lista partidului său, "Democrația Acasă".

