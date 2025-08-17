AUR vrea și în Parlamentul Republicii Moldova. Lista partidelor înscrise pentru alegerile de peste Prut

Pe 28 septembrie 2025 vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Printre formațiunile înscrise în cursă se numără partide „pro-ruse”, „pro-europene”, dar și „pro-România” - ce-și propun reunificarea.

Până în prezent, au fost înregistrate în cursa electorală:

- Partidul Acțiune și Solidaritate

- Partidul Politic „Democrația Acasă”

- Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)

- Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

- Blocul „Unirea Națiunii”

- Partidul Național Moldovenesc

- Partidul Social Democrat European.

Printre candidații independenți, înregistrați în cursa electorală, se numără:

- Andrei Năstase

- Olesea Stamate.

Printre partidele care au depus actele în vederea participării la alegeri, care așteaptă validarea, se numără:

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

- Blocul „Alternativa”

- Blocul „Patriotic”

- Mișcarea Respect Moldova

- Blocul „Împreună”

- Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC)

- Partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”

- Partidul „Moldova Mare”

- Partidul Alianța „Moldovenii”

- Partidul „NOI”.

Potrivit TV8, în cazul Partidului „Renaștere”, cererea a întrunit trei voturi pentru, împotrivă - 5, unul s-a abținut, iar un membru a lipsit. În decurs de o săptămână, Comisia va prezenta o altă hotărâre care vizează această formațiune și va desemna un alt raportor.

Până la acest moment, și-au anunțat intenția de a candida independent 21 de persoane:

- Eleonora Rusu

- Olesea Stamate

- Andrei Năstase

- Sergiu Rența

- Victoria Sanduța

- Natalia Clevadî

- Victor Grosu

- Nicolae Urîtu

- Marcel Darie

- Dina Carpinschi

- Alexandru Ţventarnîi

- Valentin Vinnicenco

- Stepan Savițchi

- Uliana Bideac

- Tatiana Crețu

- Igor Iana

- Roman Oglindă

- Sergiu Ungureanu

- Oleg Bolotnicov

- Roman Emelianov

- Victor Brăileanu.

Ads