AUR vrea și în Parlamentul Republicii Moldova. Lista partidelor înscrise pentru alegerile de peste Prut

M. Sandu, G. Simion, A. Gavrilă, C. Georgescu / FOTO: M. Sandu, Unsplash.com, G. Simion, colaj Ziare.com

Pe 28 septembrie 2025 vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Printre formațiunile înscrise în cursă se numără partide „pro-ruse”, „pro-europene”, dar și „pro-România” - ce-și propun reunificarea.

Până în prezent, au fost înregistrate în cursa electorală:

- Partidul Acțiune și Solidaritate

- Partidul Politic „Democrația Acasă”

- Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)

- Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

- Blocul „Unirea Națiunii”

- Partidul Național Moldovenesc

- Partidul Social Democrat European.

Printre candidații independenți, înregistrați în cursa electorală, se numără:

- Andrei Năstase

- Olesea Stamate.

Printre partidele care au depus actele în vederea participării la alegeri, care așteaptă validarea, se numără:

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

- Blocul „Alternativa”

- Blocul „Patriotic”

- Mișcarea Respect Moldova

- Blocul „Împreună”

- Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC)

- Partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”

- Partidul „Moldova Mare”

- Partidul Alianța „Moldovenii”

- Partidul „NOI”.

Potrivit TV8, în cazul Partidului „Renaștere”, cererea a întrunit trei voturi pentru, împotrivă - 5, unul s-a abținut, iar un membru a lipsit. În decurs de o săptămână, Comisia va prezenta o altă hotărâre care vizează această formațiune și va desemna un alt raportor.

Până la acest moment, și-au anunțat intenția de a candida independent 21 de persoane:

- Eleonora Rusu

- Olesea Stamate

- Andrei Năstase

- Sergiu Rența

- Victoria Sanduța

- Natalia Clevadî

- Victor Grosu

- Nicolae Urîtu

- Marcel Darie

- Dina Carpinschi

- Alexandru Ţventarnîi

- Valentin Vinnicenco

- Stepan Savițchi

- Uliana Bideac

- Tatiana Crețu

- Igor Iana

- Roman Oglindă

- Sergiu Ungureanu

- Oleg Bolotnicov

- Roman Emelianov

- Victor Brăileanu.

