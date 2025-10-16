Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 17:45
136 citiri
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament
Persoană la vot FOTO Hepta

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați, informează Radio Chișinău și Deschide.md.

În urma deciziei Curții Constituționale, alegerile din 28 septembrie pot fi considerate valabile, iar parlamentul nou ales trebuie să se întrunească în prima ședință până pe 28 octombrie.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din voturi la alegerile parlamentare și va deține o nouă majoritate în Parlament.

PAS va avea în noul Parlament 55 de mandate, Blocul Patriotic va delega în Legislativ 26 de deputați, Blocul Alternativa - 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă - câte 6.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat pe 5 octombrie, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul electoral, și a transmis apoi documentele spre validare Curții Constituționale.

După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Dacă toate etapele se desfășoară conform calendarului, noul cabinet de miniștri ar putea fi învestit în prima jumătate a lunii noiembrie.

Serbia recunoaște că agenți ruși au organizat o tabără paramilitară pentru a destabiliza alegerile din Republica Moldova
Serbia recunoaște că agenți ruși au organizat o tabără paramilitară pentru a destabiliza alegerile din Republica Moldova
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a admis, miercuri, 15 octombrie că trei cetățeni ruși au coordonat o tabără de antrenament militar secret în vestul țării, unde zeci de...
Cum ajută britanicii Republica Moldova după ce au livrat doar anul acesta Ucrainei peste 85.000 de drone
Cum ajută britanicii Republica Moldova după ce au livrat doar anul acesta Ucrainei peste 85.000 de drone
Marea Britanie a livrat Ucrainei, doar pe parcursul a șase luni din anul 2025, peste 85.000 de drone militare, a anunțat un comunicat transmis de guvernul de la Londra. Această livrare de...
#Republica Moldova, #alegeri parlamentare Republica Moldova, #validare curtea constitutionala , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: "Ma doare in cot de deficitul bugetar. Cand se doreste, vin Banca Mondiala sau FMI si il sterg din pix"
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul si decizia instantei
ObservatorNews.ro
Un milionar de 79 de ani si-a cautat iubita pe Tinder. Povestea demna de film s-a transformat rapid in cosmar

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament
  2. Exercițiul de mobilizare, un nou motiv de scandal în coaliție. I se cere demisia ministrului Apărării: ”Luați-vă trotineta și plecați!”
  3. Primarul interimar al Capitalei vrea că taxa de centru să fie introdusă doar după ce va exista ”pe orice stradă un loc de parcare cu plată”
  4. Diana Buzoianu, atac la predecesori după ce România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu: "Nu s-a făcut nimic"
  5. Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"
  6. Îngheț pe piața muncii. Dogioiu: Executivul nu ia în calcul majorarea salariului minim anul viitor
  7. Liviu Negoiță va candida la Primăria Capitalei. Anunțul fostului primar al Sectorului 3
  8. Încă un pesedist nostalgic după Ceaușescu: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! România era pe plus în 1989”
  9. Un deputat cere blocarea fondurilor pentru AUR, de către Autoritatea Electorală Permanentă. Acuzații de propagandă mascată și manipularea opiniei publice
  10. Scandal în ședința de guvern. Premierul Bolojan a amânat modificările la „Ordonanță-haos” de care se plâng primarii