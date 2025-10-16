Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională. Când se întrunește pentru prima dată noul Parlament

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați, informează Radio Chișinău și Deschide.md.

În urma deciziei Curții Constituționale, alegerile din 28 septembrie pot fi considerate valabile, iar parlamentul nou ales trebuie să se întrunească în prima ședință până pe 28 octombrie.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din voturi la alegerile parlamentare și va deține o nouă majoritate în Parlament.

PAS va avea în noul Parlament 55 de mandate, Blocul Patriotic va delega în Legislativ 26 de deputați, Blocul Alternativa - 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă - câte 6.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat pe 5 octombrie, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul electoral, și a transmis apoi documentele spre validare Curții Constituționale.

După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Dacă toate etapele se desfășoară conform calendarului, noul cabinet de miniștri ar putea fi învestit în prima jumătate a lunii noiembrie.

