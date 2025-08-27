Alertă de securitate în Moldova. Pro-rușii lui Ilan Șor au vrut să blocheze coloanele liderilor UE așteptați la Chișinău de Ziua Independenței. Jurnaliștii, amenințați cu moartea

Alertă de securitate în Moldova. Pro-rușii lui Ilan Șor au vrut să blocheze coloanele liderilor UE FOTO Facebook/Ziarul de Gardă

Mai multe persoane, între care unul dintre liderii partidului prorus „Renaștere”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, au fost conduse miercuri, 27 august, la Chișinău, la Inspectoratul de Poliție, după ce ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni așteptați în capitala Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței.

De asemenea, mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, ar fi primit mesaje în care sunt amenințați cu moartea, a relatat presa locală.

Autoritățile Republicii Moldova avertizaseră în privința unor posibile tentative de perturbare a ceremoniilor din capitala Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței, cu atât mai mult cu cât sunt așteptați la Chișinău trei dintre liderii „cu greutate” din Uniunea Europeană - președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul Poloniei, Donald Tusk.

Poliția a îndemnat cetățenii să nu se lase influențați de „provocatori, exponenți ai grupurilor de influență din Federația Rusă”, care ar vrea să creeze dezordine în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenței Republicii Moldova și publicase marți un mesaj audio în care fusese înregistrat un astfel de instigator.

Miercuri, mai multe persoane, inclusiv Iurie Vitneanschi, unul dintre liderii partidului Renaștere, afiliat fugarului Ilan Șor, au fost conduse la Inspectoratul de Poliție de către oamenii legii, după ce ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni așteptați în cursul după-amiezii la Chișinău.

Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP, a declarat pentru Ziarul de Gardă că „aceștia intenționau blocarea coloanelor oficiale în timpul deplasărilor dinspre aeroport”, iar oamenii legii „au ridicat mai multe dispozitive care confirmă acest fapt”, a precizat Fetco.

Pe de altă parte, mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, ar fi primit mesaje în care sunt amenințați cu moartea, a anunțat miercuri Inspectoratul General al Poliției într-un comunicat de presă. Ofițerii de investigație ar deține „deja mai multe informații” și întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate, dă asigurări IGP.

„Instituția noastră califică aceste acțiuni, așa cum a anunțat și ieri, drept tentativă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova și de a intimida cetățenii. Îndemnăm populația să ignore acest gen de mesaje și să sesizeze Poliția în caz că au recepționat astfel de mesaje”, se arată în comunicat.

NewsMaker a scris că jurnalista sa Daria Slobodcicova a primit, la fel ca înainte de alegerile prezidențiale din 2024, un mesaj cu amenințări cu moartea. „Putem să te omorâm”, i se transmite anonim jurnalistei. În mesaj se face apel la alegători să voteze pentru Maia Sandu „pentru a-și salva viața”. Mesaje similare au primit și jurnaliștii altor redacții, inclusiv redactorul-șef de la portalul Unimedia, Olesea Banari-Bolboceanu, după cum a anunțat aceasta pe pagina sa de Facebook.

Șeful de cabinet al președintei Maia Sandu, Adrian Baluțel, a declarat pentru NewsMaker că este vorba despre „o tactică de destabilizare și diseminare a fricii și incertitudinii, care are și scop de a suprasolicita toate instituțiile statului”.

„Este un val de dezinformare vădit, instituțiile statului cunosc și lucrează pentru a identifica sursa mesajului”, a transmis Baluțel.

Și în primăvara anului 2025, mai multe persoane publice au primit apeluri telefonice și mesaje în care au fost amenințate cu moartea. Astfel de tactici, ca și falsele alerte cu bombă, au fost atribuite de autorități războiului hibrid pe care Rusia îl duce în Moldova pentru a destabiliza și a devia direcția ei proeuropeană.

