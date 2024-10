Mesaj pentru Republica Moldova, de la unii dintre cei mai puternici adversari ai lui Putin: Nu votați cu omul Kremlinului

Mihail Hodorkovski, cunoscut om de afaceri și critic deschis al lui Vladimir Putin, și alți ruși influenți care se opun războiului din Ucraina, i-au îndemnat pe alegătorii din Republica Moldova să meargă la urne, dar să nu voteze cu Alexandr Stoianoglo la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, din 3 noiembrie.

Într-o scrisoare publicată de „Comitetul rus Anti-război”, Hodorkovski și colegii săi fac apel la cetățenii Moldovei să apere libertatea, democrația și să voteze calea europeană de dezvoltare a țării.

Fără să îndemne lumea explicit să o voteze pe Maia Sandu, Hodorkovski și alți ruși influenți spun într-o scrisoare publicată de „Comitetul rus Anti-război” că Stoianoglo este susținut de președintele rus Vladimir Putin, care urmărește astfel interese mai largi: „Ceea ce este important pentru Kremlin nu este sprijinul lui Stoianoglo, ci perturbarea integrării europene și restaurarea influenței de tip sovietic, deoarece Moldova se învecinează strategic cu România și Ucraina.

Nu vindeți libertatea Moldovei Kremlinului, nu repetați greșelile rușilor, care au devenit deziluzionați de politică și nu au mai mers la alegeri”, se spune în scrisoarea publicată la 20 octombrie. Printre semnatari se mai numără fostul premier rus Mihail Kasianov, fostul deputat din Duma de Stat Dmitri Gudkov sau activista Anastasia Șevcenko, prima persoană din Rusia trimisă în judecată în baza legii „organizațiilor indezirabile”.

Nu este prima oară când Hodorkovski, care trăiește în prezent în Marea Britanie, se implică în campania electorală din Moldova. La 22 octombrie, el a publicat pe contul său de X (fost Twitter) concluziile unei investigații de presă care sugera că Moscova a cumpărat voturi în Moldova, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor, pentru candidatul ei preferat – Stoianoglo.

Asemenea acuzații la adresa Kremlinului sunt reluate în scrisoarea către alegătorii moldoveni de luni, susține Europa Liberă.

