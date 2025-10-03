Bătăliile pe care le are de dus guvernul de la Chișinău după victoria în alegeri pentru a-și asigura un viitor în Europa

Noi linii electrice și parcuri eoliene, urmăriri penale rapide ale presupușilor sabotori susținuți de Rusia. cucerirea inimilor și minților. Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe următoarele bătălii pentru a-și asigura un viitor în Europa și a scăpa de sub controlul Rusiei, scrie Reuters.

După triumful partidului de guvernământ pro-UE la alegerile parlamentare cu miză mare de duminică, 28 septembrie, actualii și foștii oficiali și-au exprimat atât ușurarea, cât și urgența față de ceea ce au descris ca o șansă istorică.

„Aceasta este o cursă contra cronometru”, a declarat Olga Roșca, consilierul pe probleme de politică externă al președintei Maia Sandu, despre obiectivul Chișinăului de a adera la UE până în 2030.

Întrucât nu sunt planificate alegeri naționale timp de trei ani, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al lui Sandu trebuie acum să se bazeze pe succesele inițiale și să abordeze punctele slabe pe termen lung, de la securitatea energetică la diviziunile politice.

Și, deși Uniunea Europeană a salutat rezultatul alegerilor, aderarea este extrem de dificilă și poate dura mulți ani, necesitând atât reforme ample, cum ar fi curățarea sistemului judiciar, cât și eforturi detaliate, cum ar fi elaborarea nenumăratelor reglementări.

ÎMPIEDICĂ O VIITOARE INTERFERENȚĂ A RUSIEI

Într-o țară în care puterea politică a alternat între partide pro-europene și pro-ruse timp de decenii - și unde Moscova are încă trupe staționate într-o regiune separatistă pro-rusă - autoritățile spun că trebuie să rămână vigilente.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a trimis o misiune de observatori în Moldova, a numit amenințările hibride din partea Rusiei în pregătirea votului „fără precedent”.

Moscova a negat că a încercat să influențeze votul pentru a submina orientarea Moldovei către Occident și spune că acuzațiile fac parte dintr-o campanie de încurajare a sentimentului anti-rus. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că el crede că alegerile au fost manipulate în mod deschis. Nu a oferit, însă, detalii.

Presupusele încercări ale Rusiei de a cumpăra voturi, de a răspândi dezinformare și de a alimenta protestele au eșuat din cauza coordonării strânse dintre agențiile de securitate, a declarat Viorel Cernăuțeanu, șeful forțelor de poliție din Republica Moldova.

Sancțiuni mai dure împotriva vânzării de voturi i-au descurajat pe potențialii infractori, iar raiduri ample au fost mediatizate pe scară largă în ceea ce privește finanțarea ilegală a partidelor și eforturile de a perturba alegerile.

Totuși, Sandu și alți înalți oficiali spun că interferența susținută de Moscova nu se va termina.

Cernăuțeanu a spus, la rândul său, că o cheie pentru prevenirea viitoarelor eforturi de destabilizare va fi asigurarea urmăririi penale rapide a celor arestați în ultimele săptămâni. Cazurile care implică încălcări la nivel inferior din alegerile anterioare au lâncezit ani de zile, dar printre noii suspecți se numără organizatori de nivel superior, unii dintre ei foști ofițeri de poliție.

CONSOLIDAREA SECURITĂȚII ENERGETICE

Timp de decenii, dependența Republicii Moldova de energia rusească a fost cea mai mare slăbiciune a sa, Moscova putând crește sau reduce prețurile pentru a recompensa sau pedepsi guvernele de la Chișinău.

Constrângerea Moscovei asupra energiei a fost în sfârșit slăbită în ultimii trei ani, Republica Moldova fiind acum aprovizionată din România și Ucraina.

Dar acest lucru necesită în continuare revizuirea unei rețele învechite și construirea de noi linii electrice majore pe dealurile Moldovei pentru a consolida conexiunile cu sistemul european.

Prețurile mai mari la energie au redus nivelul de trai într-una dintre cele mai sărace țări din Europa. Oficialii speră să mențină tarifele reduse prin dezvoltarea unui sector al energiei regenerabile, a declarat Dorin Junghietu, ministrul energiei din Republica Moldova.

Capacitatea energiei eoliene și solare a crescut deja de peste cinci ori în ultimii ani, a spus el, de la aproximativ 120 la aproape 800 de megawați. Obiectivul guvernului pentru sfârșitul deceniului este ca 30% din energia Republicii Moldova să provină din surse regenerabile. Casele, școlile și spitalele, multe datând din epoca sovietică, vor avea nevoie de o izolație mai bună.

„Societatea a început să înțeleagă că, de fapt, Rusia folosea întotdeauna energia ca armă împotriva Republicii Moldova”, a spus Junghietu.

PROVOCAREA TRANSNISTRIA

Deși PAS a avut, în general, rezultate bune în întreaga țară, există încă divergențe politice, parțial între majoritatea vorbitoare de limbă română și minoritatea vorbitoare de limbă rusă.

Blocul Patriotic pro-rus a câștigat totuși 24% din voturi, învingând PAS cu o diferență de peste 10% în unele districte nordice, cum ar fi orașul industrial Bălți. În Găgăuzia, o mică regiune autonomă minoritară etnică vorbitoare de limbă turcă din sud, Blocul Patriotic a obținut 82% față de doar 3% pentru PAS.

Opoziția a reușit să exploateze nemulțumirile economice și incertitudinea cu privire la costul unor legături mai strânse cu UE. Într-un referendum de anul trecut, alegătorii au susținut aderarea la UE, dar cu o marjă mică.

Dumitru Alaiba, fost viceprim-ministru care supraveghează dezvoltarea economică și digitalizarea, a declarat că guvernul trebuie să desfășoare o amplă campanie pe teren pentru a demonstra cum un viitor în Europa va avea un impact pozitiv asupra vieții moldovenilor.

„Este munca unei întregi generații”, a spus el.

Pe măsură ce se apropie de pragul UE, Moldova s-ar putea confrunta în sfârșit cu o altă provocare pe care a amânat-o de mult: soarta regiunii sale estice Transnistria, unde separatiștii pro-ruși s-au desprins de sub conducerea Chișinăului într-un război scurt la începutul anilor 1990.

Deși conflictul rămâne liniștit, iar îngrijorările privind o extindere a războiului din Ucraina s-au dovedit până acum nefondate, nu s-au înregistrat practic niciun progres în rezolvarea impasului de decenii.

Al treilea oraș ca mărime al Moldovei, unele dintre cele mai importante situri industriale ale țării și o mare parte a frontierei sale cu Ucraina rămân toate în afara controlului guvernului, protejate de o mică garnizoană de trupe rusești.

„Nu mai avem scuze să nu ne ocupăm de această chestiune”, a declarat Anastasia Pociumban de la Consiliul German pentru Relații Externe.

