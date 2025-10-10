Adjunctul diplomației ruse acuză Republica Moldova că devine bază de aprovizionare militară pentru Ucraina: ”An după an, livrările de arme ale NATO către țară cresc”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 09:01
Viceministrul rus de externe Mihail Galuzin FOTO captură video YouTube /FCCJchannel

Un important oficial rus acuză Chișinăul că încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru „regimul criminal” de la Kiev. Viceministrul rus de externe Mihail Galuzin susține că integrarea europeană a Republicii Moldova este doar un paravan pentru militarizarea țării și apropierea ei de NATO.

„Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025-2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei într-o bază de aprovizionare pentru regimul criminal de la Kiev”, a spus viceministrul rus de externe Mihail Galuzin.

„Acesta este obiectivul pe care sponsorii occidentali ai conducerii moldoveneşti îl urmăresc activ sub masca integrării europene”, a subliniat Galuzin.

El a mai spus că orientarea anti-rusă a strategiei este evidentă.

„În ciuda dovezilor substanţiale ale ţării noastre privind dorinţa de a dezvolta un dialog pragmatic şi de respect reciproc cu Moldova, bazat pe egalitate şi neamestec în treburile interne, această strategie este anti-rusă”, a subliniat viceministrul de externe.

„An după an, livrările de arme ale NATO către ţară cresc. Militarii moldoveni participă regulat la exerciţii multinaţionale cu ţările alianţei, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia”, a acuzat diplomatul.

„Numai în 2024 au avut loc peste 30 de astfel de exerciţii. Cu sprijinul NATO, în Moldova se implementează 18 proiecte pe termen lung. Nu este o coincidenţă faptul că un element-cheie al noii strategii militare este prevederea conform căreia instruirea militară a militarilor moldoveni se va desfăşura „în conformitate cu standardele NATO”, a concluzionat Galuzin.

