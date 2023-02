Cine este noul premier al Republicii Moldova, după demisia Nataliei Gavrilița

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu l-a desemnat pe Dorin Recean pentru funcția de premier ca urmare a demisiei executivului Gavrilița și i-a transmis acestuia să-și formeze urgent noua echipă de guvernare.

Dorin Recean a fost numit vineri titular al guvernului de la Chișinău de președintele Maia Sandu, conform Europa Liberă.

Dorin Recean, 49 ani, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate și deține funcția de secretar general al Consiliului Suprem de Securitate, începând cu 7 februarie 2022.

Natalia Gavrilița a anunțat vineri că demisionează, după un an și jumătate de mandat ca prim-ministru al Republicii Moldova. Demisia șefei guvernului de la Chișinău atrage demisia întregului cabinet de miniștri.

Cabinetul Gavrilița demisionează în timp ce Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică, economică și de securitate, cauzate de invazia rusească în Ucraina.

Anunțul a fost făcut vineri, 10 februarie, de șefa Executivului, într-un briefing de presă.

„(…) În ciuda crizelor multiple cu care s-a confruntat țara, progresele noastre au fost apreciate foarte înalt de UE. Oamenii noștri merită să se bucure de toate beneficiile UE de care au fost lipsiți 30 de ani (…). Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui Guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție (…). Echipa cu care am lucrat la Guvern a fost o echipă cu oameni constructivi, orientați spre dezvoltare, cu expertiză în domeniul economiei și a investițiilor”, a spus Gavrilița.