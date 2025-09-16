Operațiune în forță în Republica Moldova: Procurorii anticorupție au ridicat un milion de euro, după mai multe percheziții în capitală, într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice

Centrul Național Anticorupție (CNA) din Republica Moldova anunță o investigație privind acțiunile unui grup de persoane bănuite că ar fi participat la un plan infracțional coordonat înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit comunicatului, între cei vizați se regăsesc factori de decizie afiliați unor formațiuni politice, precum și membri și simpatizanți care ar fi contribuit la direcționarea ilegală a fondurilor către partide.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume de bani echivalente cu peste 20 de milioane de lei moldovenești (peste un milion de euro), dispozitive electronice de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă și alte probe considerate relevante.

Autoritățile de la Chișinău nu au indicat ce partide ar fi implicate. Ziarul de Gardă a publicat recent o investigație amplă despre modul în care blocul prorus „Victorie” ar fi răspândit propagandă pe TikTok și Facebook și ar fi promis bani membrilor rețelelor care produceau acest tip de conținut. Publicația mai susține că Federația Rusă ar fi alocat sute de milioane de dolari pentru influențarea campaniei electorale, o parte dintre fonduri fiind destinate acțiunilor de corupere a alegătorilor.

Cu două zile în urmă, președinta Maia Sandu a acuzat Rusia că utilizează preoți și boți pentru propagandă și că implementează rețeaua de boți „Matrioșka” pentru a genera conținut fals, inclusiv prin imitarea marilor agenții de presă. Șefa statului a mai afirmat că Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană pentru a face față agresiunii Rusiei, care ar încerca „să cucerească prin urnele de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra UE”.

Ads