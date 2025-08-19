Semnalul de alarmă tras de CTP: „Există o probabilitate înspăimântătoare ca peste o lună și ceva în R. Moldova să avem graniță cu Rusia!”

Autor: Eugen Porojan
Marti, 19 August 2025, ora 08:04
CTP discută pericolul unei majorități proruse în Parlamentul R. Moldova FOTO captură video YouTube /Europa FM

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a tras un semnal de alarmă cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. El a declarat luni, 18 august, că țara vecină este în pericol să fie ocupată de Rusia după scrutin, în timp ce România nu face eforturi deosebite pentru a susține administrația pro-europeană de la Chișinău.

Indiferent de potențiale concesii teritoriale ale Ucrainei, Rusia poate ajunge la granița Republicii Moldova prin câștigarea majorității în parlamentul de la Chișinău, spune Cristian Tudor Popescu.

„Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care e foarte puțin spre deloc tratat de presă și de oamenii politici din România, și anume Republica Moldova. S-a tot vorbit și am văzut titrări pe ecrane cât de aproape va ajunge granița Rusiei de România, în urma a ce se va întâmpla cu Ucraina. Păi, până să se întâmple cu Ucraina, se poate și există o probabilitate înspăimântătoare ca acum, peste o lună și ceva, în Republica Moldova să avem graniță cu Rusia!”, a declarat Cristian Tudor Popescu la B1TV.

Gazetarul a subliniat situația dificilă în care se va găsi Republica Moldova, cu o majoritate prorusă în parlament.

„Dacă câștigă partidele proruse de acolo majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată, n-o să mai aibă ce să mai facă și, bineînțeles, acolo se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României! Acesta e un pericol imens, pentru că Republica Moldova e inima expusă, inima din exteriorul corpului României. Dacă ea va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România...”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

El a explicat că și-ar dori mai multe gesturi de susținere din partea României față de vecinii de peste Prut, considerând că vizita președintelui Nicușor Dan în R. Moldova nu a fost suficientă, mai ales în contextul în care moldovenilor li s-au promis 3.000 de dolari pentru a ieși în stradă la proteste, plan organizat de oligarhul fugit în Rusia, Ilan Șor.

„Ar trebui ca România să aibă niște ieșiri diplomatice, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova, să încerce să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”, a mai declarat CTP.

#Republica Moldova, #Cristian Tudor Popescu, #alegeri parlamentare Republica Moldova, #Rusia, #razboi Ucraina , #Stiri Cristian Tudor Popescu
