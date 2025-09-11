Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene

Autor: Mihai Diac
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 00:06
122 citiri
Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene
Aeroportul din Chișinău - FOTO Aeroportul Chisinau

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că un angajat al Ambasadei Belarusului de la Chișinău a fost declarat "persona non grata", urmând să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Această decizie a fost anunțată oficial la Chișinău la data de 10 septembrie 2025, informează site-ul Deschide.md.

Decizia de expulzare intervine după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Bălan, reținut în România, a fost audiat de procurori. Bălan este acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit autorităților române, Bălan s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta, în anii 2024 și 2025, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, existând „suspiciuni rezonabile” că, în cadrul acestor întâlniri, a oferit informații secrete și a primit bani în schimbul lor.

Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean
Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean
Cazul spionului Alexandru Bălan, persoană cu dublă cetățenie - a României și a Republicii Moldova - este și în atenția premierului Republicii Moldova, Dorin Recean. Această...
Polonia, Cehia și România neutralizează rețeaua de spioni care acționa în sprijinul Rusiei. Diplomați expulzați din Cehia și Polonia, încă un spion arestat în Polonia
Polonia, Cehia și România neutralizează rețeaua de spioni care acționa în sprijinul Rusiei. Diplomați expulzați din Cehia și Polonia, încă un spion arestat în Polonia
Ministerul de Externe al Poloniei a decis expulzarea unui diplomat din Belarus iar Serviciul de informații interne al Poloniei a reținut un spion al regimului de la Minsk (aliat al regimului...
#Republica Moldova, #Belarus, #expulzare, #diplomat, #spionaj, #spion, #Alexandru Balan , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depasit pe Elon Musk si a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Adevarul.ro
Cum incearca Kremlinul sa ascunda prezenta reala a lui Putin. Secretul birourilor identice in care apare dictatorul rus

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene
  2. Secretele Kremlinului. Cum apare Putin chiar și acolo unde nu este. Birourile identice prin care se creează iluzia că liderul rus poate fi oriunde
  3. Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment. Însuși Donald Trump i-a anunțat decesul VIDEO
  4. Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
  5. "PNRR este un insucces parțial", recunoaște Nicușor Dan. "O parte din banii ăștia o să-i pierdem"
  6. 35 de medicamente noi incluse de Ministerul Sănătății pe listele de compensate. Pacienții care vor beneficia de tratamente mai ieftine sau gratuite
  7. Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei
  8. Dispută între Budapesta și Varșovia, după invazia dronelor rusești. Soluția este o pace rapidă în Ucraina, susține Orbán. "Nu, Viktor", răspunde ministrul polonez de Externe
  9. Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI
  10. Ministrul Energiei, discuții cu delegația FMI, despre efectele eliminării plafonării prețurilor. Românii plătesc printre cele mai ridicate facturi din Europa