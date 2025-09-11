Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că un angajat al Ambasadei Belarusului de la Chișinău a fost declarat "persona non grata", urmând să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Această decizie a fost anunțată oficial la Chișinău la data de 10 septembrie 2025, informează site-ul Deschide.md.

Decizia de expulzare intervine după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Bălan, reținut în România, a fost audiat de procurori. Bălan este acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit autorităților române, Bălan s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta, în anii 2024 și 2025, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, existând „suspiciuni rezonabile” că, în cadrul acestor întâlniri, a oferit informații secrete și a primit bani în schimbul lor.

