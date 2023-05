Avertismentul premierul basarabean Dorin Recean: „La Chişinău încă nu cad rachete”

Republica Moldova este atacată hibrid în contextul războiului din Ucraina, a declarat joi, 18 mai, şeful Guvernului de la Chişinău, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Mării Negre şi Balcani, organizat la Bucureşti.

"Republica Moldova este atacată hibrid. La Chişinău încă nu cad rachete, asta datorită ucrainenilor, dar Republica Moldova este atacată hibrid - propagandă, atacuri cibernetice, proteste plătite pentru a provoca şi a destabiliza Republica Moldova, ură interetnică promovată activ de canale ruseşti şi aşa mai departe", a afirmat Recean.

În acest sens, a adăugat el, a fost consolidată capacitatea instituţiilor din Republica Moldova.

"Am văzut (crimele de la - n.r.) Bucea, am văzut Irpin şi atunci ne-am dat seama că noi am crezut că am rezolvat o problemă în Al Doilea Război Mondial, dar ne-am trezit că nu am rezolvat-o. Astăzi, pacea şi securitatea este asigurată de Ucraina şi trebuie să mulţumim Ucrainei şi ucrainenilor, pentru că luptă îndârjit şi luptă cu dedicaţie şi apără Republica Moldova în primul rând, dar şi Europa, apără şi sistemul autentic de valori democratice în care noi toţi vrem să trăim", a punctat şeful Guvernului de la Chişinău.

Potrivit lui Dorin Recean, "Republica Moldova îşi înţelege şi rolul ei în acest conflict şi în această situaţie de securitate plină de provocări". "Înţelegem că trebuie să participăm prin apărarea unei frontiere de 1.200 de kilometri, care în esenţă este şi frontiera Uniunii Europene", a transmis el.

"În situaţii de război alături de noi, aşa cum se întâmplă în Ucraina, avem tentative sporite de diferite crime transfrontaliere şi Republica Moldova şi-a consolidat capacităţile, împreună cu ţările din Uniunea Europeană şi cu Statele Unite, pentru a face faţă acestor provocări crescute. Provocările acestui război în Marea Neagră sunt evidente deja. Cred că a fost mai puţin clar atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2014 şi a ocupat şi Crimeea. În acest proces de negociere a rutelor de asigurare a lanţurilor logistice vedem cât de importantă este Marea Neagră, dincolo de capacitatea Rusiei de a ataca Ucraina, dar şi Europa din Marea Neagră", a evidenţiat premierul de la Chişinău.