"Europa nu-şi poate permite să piardă Moldova". Avertismentul lui Zelenski de la tribuna ONU VIDEO

Europa nu-și poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, a declarat miercuri, 24 septembrie, la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului. Și, încă o dată, răspunsul internațional este insuficient. Noi am pierdut deja Georgia în Europa, iar de mulți ani Belarusul se orientează de asemenea către o dependență față de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și (Republica) Moldova”, a declarat în discursul de la Adunarea Generală NATO Volodimir Zelenski.

”Războiul privește deja atât de multe persoane. Veți continua să faceți comerț cu Rusia și să o îmbogățiți? Asta depinde de voi!”, a avertizat șeful statului ucrainean.

”Noi facem totul pentru ca Europa să ne ajute, cooperăm mult cu Statele Unite, dar, în definitiv, este vorba despre pacea ONU și a voastră a tuturor. Alăturați-vă nouă pentru a apăra ordinea internațională”, a cerut el.

”Ucraina este doar prima țară vizată. De-acum dronele ruse survolează Europa, iar operațiunile rusești se extind la alte țări”, a avertizat el.

”Nimeni nu se poate simți în siguranță acum”, a deplâns Volodimir Zelenski.

”Oprirea (președintelui rus Vladimir) Putin acum este mai ieftină decât construirea de armament nou”, a subliniat el în fața membrilor Adunării Generale.

Președintele ucrainean i-a avertizat miercuri pe liderii lumii că lumea este angajată în ”cea mai distructivă cursă a înarmării”, a cerut comunității internaționale să acționeze acum împotriva Rusiei și a denunțat violența care a condus la asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, relatează The Associated Press.

El l-a acuzat pe omologul său rus Vladimir Putin de faptul că vrea să-și extindă războiul în Europa.

”Trăim în prezent cea mai distrugătoare cursă a înarmării din istorie”, a avertizat Zelenski Adunarea Generală a ONU.

Președintele ucrainean face aceste declarații la o zi după ce s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, care și-a exprimat susținerea față de eforturile Ucrainei și a criticat Rusia.

Donald Trump a declarat marți că el crede că Ucraina își poate recuceri toate teritoriile de la Rusia, o schimbare dramatică a poziției locatarului Casei Albe care a cerut în mod repetat Kievului să facă Moscovei concesii și să încheie războiul.

Realitatea, în prezent, este că dreptul internațional și instituții internaționale ca ONU nu pot ajuta națiunile să supraviețuiască, a declarat Zelenski, prezentând o viziune sumbră a lumii.

”Armele decid cine supraviețuiește”, a deplâns el.

”Nu există alte garanții de securitate decât prietenii și armele”, a subliniat el.

Președintele ucrainean a declarat că apartenența la NATO nu a împiedicat Rusia să lanseze drone în spațiul aerian al Poloniei și avioane ruse de vânătoare să intre în spațiul aerian al Estoniei.

El a deplâns faptul că Republica Moldova vecină se apără singură împotriva amestecului Rusiei.

Republica Moldova are nevoie de finanțare și de susținere energetică și nu doar de ”gesturi politice”.

