Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare în regim semi-închis. Sentința a fost pronunțată pe 5 august de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Ea a fost arestată în sala de judecată, scrie newsmaker.md. Evghenia Guțul este unul dintre pionii de bază ai lui Vladimir Putin din Republica Moldova. Ea a transformat Găgăuzia, regiunea autonomă pe care o conduce din 2023, într-o rampă de lansare pentru acțiuni hibride ale Moscovei în Republica Moldova. De asemenea, Guțul, care a vizitat des Moscova, fiind primită și de Putin, s-a prezentat drept unul dintre liderii mișcării împotriva Maiei Sandu.

The head of Gagauzia, Guțul, was arrested right in the courtroom

The ex-secretary of the pro-Russian party “Shor” Svetlana Popan was also tried together with her. She was sentenced to six years in prison.

Until the sentence comes into force, they will remain in custody