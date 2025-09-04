Frauda electorală a început în Republica Moldova. Percheziții de amploare într-o anchetă de finanțare ilegală a candidaților

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 11:54
342 citiri
Frauda electorală a început în Republica Moldova. Percheziții de amploare într-o anchetă de finanțare ilegală a candidaților
Bani FOTO / cna.md

Procurori şi poliţişti au efectuat în dimineaţa zilei de 4 septembrie peste 40 de percheziţii în partea de nord a Republicii Moldova, într-o anchetă penală legată de corupere electorală, finanţare ilegală a concurenţilor electorali şi spălare de bani, au anunţat autorităţile.

Operaţiunile au fost coordonate de Inspectoratul Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) şi brigada „Fulger”.

Descinderile au început la primele ore ale dimineţii şi vizează o cauză penală care, potrivit comunicatului IGP, se referă la corupere electorală, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali „săvârşită în proporţii mari”, precum şi la spălare de bani „săvârşită de un grup criminal organizat în proporţii deosebit de mari”. Reprezentanţii Poliţiei au precizat că vor reveni cu detalii după finalizarea acţiunilor procesuale.

La 2 septembrie au avut loc 60 de percheziţii în sudul ţării în cadrul aceleaşi cauze, iar atunci trei persoane au fost reţinute pentru 72 de ore. În aceeaşi zi, Centrul Naţional Anticorupţie, împreună cu procurorii, a efectuat percheziţii la mai multe adrese din municipiul Chişinău şi la Comrat în dosarul privind finanţarea ilegală a unei formaţiuni politice; acţiunile au vizat instituţii publice şi sediul Primăriei Comrat, iar patru persoane au fost reţinute, între care un viceprimar şi trei responsabili din cadrul organizaţiei teritoriale a formaţiunii respective.

Tot pe 2 septembrie, lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a anunţat că mai mulţi colegi din partid au fost vizaţi de percheziţii. Autorităţile din Republica Moldova continuă acţiunile de urmărire penală în contextul investigaţiilor privind finanţarea ilegală şi coruperea electorală, urmând să facă publice rezultate şi eventuale măsuri după încheierea percheziţiilor.

Rusia își recunoaște înfrângerea în Moldova cu o lună înainte de alegeri. A fost demis șeful FSB responsabil cu subjugarea țării și manipularea alegerilor
Rusia își recunoaște înfrângerea în Moldova cu o lună înainte de alegeri. A fost demis șeful FSB responsabil cu subjugarea țării și manipularea alegerilor
La mai puțin de o lună înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, șeful adjunct al serviciului de informații rus FSB responsabil cu contraspionajul la Chișinău a fost demis....
Nicușor Dan laudă moldovenii că nu au uitat limba română în ciuda opresiunii rusești. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă”
Nicușor Dan laudă moldovenii că nu au uitat limba română în ciuda opresiunii rusești. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă”
Cetățenii Republicii Moldova au fost evidențiați ca model pentru întreaga lume datorită eforturilor lor de a păstra limba și identitatea națională, a afirmat președintele României,...
#Republica Moldova, #frauda electorala, #perchezitii , #alegeri Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scene "socante"! O arbitra a fost lovita de un jucator, in vazul tuturor. Imaginile fac inconjurul lumii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Mi-e rusine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiriches, la trei zile de cand l-a scos in minutul 29

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump, detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
  2. Amenzi la Maternitatea din Sibiu după decesul unei femei în urma unui avort. Neregulile descoperite de inspectorii DSP
  3. Frauda electorală a început în Republica Moldova. Percheziții de amploare într-o anchetă de finanțare ilegală a candidaților
  4. Polonia a intrat în grupul select al țărilor cu un PIB de peste 1.000 miliarde dolari. Prima țară din estul UE care reușește. „Moment absolut istoric” zice Donald Tusk
  5. Caramitru, îngrozit de discuția dintre Putin și Xi: „Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace”
  6. ”Armata digitală” a Kremlinului îl promovează pe Călin Georgescu în Moldova. „Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor, ca să capturăm acest public” VIDEO
  7. Centura Comarnicului nu va fi gata nici anul acesta, spre disperarea șoferilor care stau la cozi uriașe în drum spre munte. Când va fi finalizat drumul
  8. Marele scandal Mega
  9. Putin și Xi discută despre nemurire prin transplant de organe. SUA sunt oripilate: „Este un lucru care ar trebui să ne alarmeze” VIDEO
  10. Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Zonele unde valul de căldură se va intensifica și aerul va fi sufocant