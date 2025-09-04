Frauda electorală a început în Republica Moldova. Percheziții de amploare într-o anchetă de finanțare ilegală a candidaților

Procurori şi poliţişti au efectuat în dimineaţa zilei de 4 septembrie peste 40 de percheziţii în partea de nord a Republicii Moldova, într-o anchetă penală legată de corupere electorală, finanţare ilegală a concurenţilor electorali şi spălare de bani, au anunţat autorităţile.

Operaţiunile au fost coordonate de Inspectoratul Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) şi brigada „Fulger”.

Descinderile au început la primele ore ale dimineţii şi vizează o cauză penală care, potrivit comunicatului IGP, se referă la corupere electorală, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali „săvârşită în proporţii mari”, precum şi la spălare de bani „săvârşită de un grup criminal organizat în proporţii deosebit de mari”. Reprezentanţii Poliţiei au precizat că vor reveni cu detalii după finalizarea acţiunilor procesuale.

La 2 septembrie au avut loc 60 de percheziţii în sudul ţării în cadrul aceleaşi cauze, iar atunci trei persoane au fost reţinute pentru 72 de ore. În aceeaşi zi, Centrul Naţional Anticorupţie, împreună cu procurorii, a efectuat percheziţii la mai multe adrese din municipiul Chişinău şi la Comrat în dosarul privind finanţarea ilegală a unei formaţiuni politice; acţiunile au vizat instituţii publice şi sediul Primăriei Comrat, iar patru persoane au fost reţinute, între care un viceprimar şi trei responsabili din cadrul organizaţiei teritoriale a formaţiunii respective.

Tot pe 2 septembrie, lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a anunţat că mai mulţi colegi din partid au fost vizaţi de percheziţii. Autorităţile din Republica Moldova continuă acţiunile de urmărire penală în contextul investigaţiilor privind finanţarea ilegală şi coruperea electorală, urmând să facă publice rezultate şi eventuale măsuri după încheierea percheziţiilor.

