Frica față de UE, arma principală a manipulării online în Republica Moldova înainte de alegeri ANALIZĂ FACT

Republica Moldova se confruntă cu o invazie de conținut manipulator pe rețelele sociale, unde mesajul central este frica - față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității. Aceasta este concluzia unei analize realizate de organizația Expert Forum, pe baza datelor colectate de Fighting Against Conspiracy and Trolls (FACT), un centru independent lansat în 2025 sub egida EU Digital Media Observatory (EDMO).

FACT reunește jurnaliști de investigație, experți în social media și analiști politici și își propune să documenteze în timp real fenomenul de manipulare online.

13,6 milioane de vizualizări, mii de comentarii „copy-paste”

În ultimele 30 de zile, FACT a monitorizat 3.392 de videoclipuri (13,6 milioane de vizualizări) provenite de la 100 de conturi cu comportament coordonat și a analizat 36.338 de comentarii, dintre care mii erau identice, semn că provin din campanii organizate.

„Încotro se îndreaptă integritatea alegerilor când opiniile sunt modelate de postări generate în masă care mimează oameni reali? Reglementarea conținutului digital NU înseamnă cenzurarea opiniilor. Din punctul nostru de vedere este esențială oprirea infrastructurii artificiale care acaparează feed-ul cetățenilor unei țări și dictează realitatea pe care anumite grupuri de oameni o văd zilnic pe social media. Cu mai puțin de 30 de zile înainte de vot, apărarea libertății de exprimare înseamnă apărarea autenticității și a persoanelor reale care creează conținut, nu a boților care invadează feedul din Republica Moldova”, scrie Expert Forum.

Ads

Cum se construiește „trendingul”

Analiza a vizat conținutul trending din Republica Moldova, definit ca postările aflate în top 100 pe hashtag-urile monitorizate, de regulă cu peste 5.000 de vizualizări.

Specialiștii au urmărit 469 de hashtag-uri, dintre care 87 erau politice, asociate cu #Moldova și #молдова, dar și cu variante creative de scriere și emoji-uri.

Cele mai puternice corelații politice au fost: #Moldova / #молдова + „новости/news” – 16,2%, „гагаузия/gagauzia” – 10,3%, „протест/protest” – 7,0%, „выборы/elections” – 6,1%, „политика/politics” – 6,0%.

Temele dominante reflectă presiunile geopolitice din regiune: Transnistria, Rusia și Ucraina.

Viralizare suspectă pe conturi mici

Un fenomen surprinzător identificat de FACT este prezența unor conturi cu doar câteva sute de urmăritori, dar cu videoclipuri care ating zeci sau chiar sute de mii de vizualizări, disproporționat față de audiența reală.

Ads

Acest tip de viralizare, mai ales pe TikTok, ridică semne de întrebare privind modul în care algoritmul poate fi manipulat pentru a propulsa artificial un mesaj.

AI, acceleratorul manipulării

Un element-cheie al raportului FACT este utilizarea inteligenței artificiale pentru generarea de conținut.

Dacă în trecut erau necesare ferme de troli și resurse logistice mari, acum AI-ul permite crearea rapidă de profiluri false cu fotografii realiste, biografii credibile și conținut variat. Costurile sunt minime, iar impactul – uriaș.

„Conturile artificiale sunt exponențial mai ușor de creat decât fermele tradiționale de troli. Ceea ce înainte dura săptămâni de muncă, acum se face în câteva minute”, notează experții FACT.

Ads