Frica față de UE, arma principală a manipulării online în Republica Moldova înainte de alegeri ANALIZĂ FACT

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 12:17
116 citiri
Frica față de UE, arma principală a manipulării online în Republica Moldova înainte de alegeri ANALIZĂ FACT
Laptop FOTO / Pixabay

Republica Moldova se confruntă cu o invazie de conținut manipulator pe rețelele sociale, unde mesajul central este frica - față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității. Aceasta este concluzia unei analize realizate de organizația Expert Forum, pe baza datelor colectate de Fighting Against Conspiracy and Trolls (FACT), un centru independent lansat în 2025 sub egida EU Digital Media Observatory (EDMO).

FACT reunește jurnaliști de investigație, experți în social media și analiști politici și își propune să documenteze în timp real fenomenul de manipulare online.

13,6 milioane de vizualizări, mii de comentarii „copy-paste”

În ultimele 30 de zile, FACT a monitorizat 3.392 de videoclipuri (13,6 milioane de vizualizări) provenite de la 100 de conturi cu comportament coordonat și a analizat 36.338 de comentarii, dintre care mii erau identice, semn că provin din campanii organizate.

„Încotro se îndreaptă integritatea alegerilor când opiniile sunt modelate de postări generate în masă care mimează oameni reali? Reglementarea conținutului digital NU înseamnă cenzurarea opiniilor. Din punctul nostru de vedere este esențială oprirea infrastructurii artificiale care acaparează feed-ul cetățenilor unei țări și dictează realitatea pe care anumite grupuri de oameni o văd zilnic pe social media. Cu mai puțin de 30 de zile înainte de vot, apărarea libertății de exprimare înseamnă apărarea autenticității și a persoanelor reale care creează conținut, nu a boților care invadează feedul din Republica Moldova”, scrie Expert Forum.

Cum se construiește „trendingul”

Analiza a vizat conținutul trending din Republica Moldova, definit ca postările aflate în top 100 pe hashtag-urile monitorizate, de regulă cu peste 5.000 de vizualizări.

Specialiștii au urmărit 469 de hashtag-uri, dintre care 87 erau politice, asociate cu #Moldova și #молдова, dar și cu variante creative de scriere și emoji-uri.

Cele mai puternice corelații politice au fost: #Moldova / #молдова + „новости/news” – 16,2%, „гагаузия/gagauzia” – 10,3%, „протест/protest” – 7,0%, „выборы/elections” – 6,1%, „политика/politics” – 6,0%.

Temele dominante reflectă presiunile geopolitice din regiune: Transnistria, Rusia și Ucraina.

Viralizare suspectă pe conturi mici

Un fenomen surprinzător identificat de FACT este prezența unor conturi cu doar câteva sute de urmăritori, dar cu videoclipuri care ating zeci sau chiar sute de mii de vizualizări, disproporționat față de audiența reală.

Acest tip de viralizare, mai ales pe TikTok, ridică semne de întrebare privind modul în care algoritmul poate fi manipulat pentru a propulsa artificial un mesaj.

AI, acceleratorul manipulării

Un element-cheie al raportului FACT este utilizarea inteligenței artificiale pentru generarea de conținut.

Dacă în trecut erau necesare ferme de troli și resurse logistice mari, acum AI-ul permite crearea rapidă de profiluri false cu fotografii realiste, biografii credibile și conținut variat. Costurile sunt minime, iar impactul – uriaș.

„Conturile artificiale sunt exponențial mai ușor de creat decât fermele tradiționale de troli. Ceea ce înainte dura săptămâni de muncă, acum se face în câteva minute”, notează experții FACT.

Moldova a făcut strategia pentru aderarea la UE. Cum arată planul în 12 puncte al afaceriștilor și economiștilor
Moldova a făcut strategia pentru aderarea la UE. Cum arată planul în 12 puncte al afaceriștilor și economiștilor
Cu administrația „pro-europeană” la Chișinău, Rep. Moldova speră la o aderare cât mai rapidă în Uniunea Europeană (UE). Astfel, zeci de antreprenori și economiști au prezentat...
Angajările în SUA încetinesc – TradeVille
Angajările în SUA încetinesc – TradeVille
Produsul Intern Brut în primul semestru În semestrul I 2025, PIB-ul României a crescut cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier față de semestrul I 2024. Contribuții...
#Republica Moldova, #alegeri, #analiza, #manipulare, #Uniunea Europeana , #alegeri Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ba, esti nebun?!" Romanul care si-a luat Lamborghini dupa primul salariu din Italia a dus masina inapoi, dupa doua zile
ObservatorNews.ro
Unde se castiga cel mai bine in Romania. Topul celor mai bine platite joburi
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câți bani a dat România Ucrainei, de la izbucnirea războiului. Raportul oficial care arată că deficitul bugetar nu are legătură cu ajutorul acordat țării vecine
  2. Se urează sau nu ”la mulți ani” de Sfânta Maria Mică? Tradiții și superstiții de 8 septembrie. Urări pentru această zi specială
  3. Frica față de UE, arma principală a manipulării online în Republica Moldova înainte de alegeri ANALIZĂ FACT
  4. Bucăți dintr-un obiect zburător neidentificat, descoperite la granița Poloniei cu Belarus. Autoritățile sunt în alertă
  5. Ultimatum de la Tel Aviv: Gaza va fi distrusă dacă Hamas nu eliberează ostaticii. „Un uragan uriaș va lovi cerul orașului”
  6. Uniunea Europeană pregătește sancțiuni pentru băncile și companiilor energetice din Rusia. Acestea vor fi coordonate cu cele ale SUA
  7. Ce nu a reușit AUR încearcă Înalta Curte. Sesizare la CCR privind legile adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii, ce conțin inclusiv măsuri privind pensiile magistraților
  8. Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent: doi polițiști uciși, unul rănit grav
  9. Un susținător al lui Călin Georgescu a protestat din nou urcat pe podul de la Agigea. A cerut „turul 2 înapoi” VIDEO
  10. Cum va fi vremea în prima zi de școală. Valorile termice depășesc 30 de grade. Zonele unde vin ploile