Rusia își recunoaște înfrângerea în Moldova cu o lună înainte de alegeri. A fost demis șeful FSB responsabil cu subjugarea țării și manipularea alegerilor

La mai puțin de o lună înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, șeful adjunct al serviciului de informații rus FSB responsabil cu contraspionajul la Chișinău a fost demis. Potrivit unui blogger militar cu reputație bună, a fost ales deja și înlocuitorul lui, un general cu experiență în FSB.

Dmitri Miliutin, fostul șef adjunct al Departamentului de informații operaționale al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), responsabil cu contraspionajul în teritorii ale fostei URSS care includ Republica Moldova și Transnistria, a fost demis în urma unei inspecții organizaționale.

Aflat pe lista de sancțiuni a UE, Dmitri Miliutin era considerat responsabil pentru eșecul Rusiei în influențarea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, în care Maia Sandu a câștigat al doilea mandat, potrivit blogerului militar VChK-OGPU. Demiterea a venit tocmai că nu și-a îndeplinit planurile.

Înlocuitorul lui Dmitri Miliutin este generalul Albert Stepygin, care a condus departamentul de antrenare a ofițerilor ruși de contraspionaj din cadrul FSB.

Numele lui Stepygin este legat de numeroase scandaluri, inclusiv de operațiunea de kompromat a jurnalistului Ivan Golunov. Noul responsabil de contraspionaj în Republica Moldova și Transnistria este bănuit și de legături cu un grup de crimă organizată, iar numele său a fost vehiculat în cazul fugarului Yaroslav Bogdanov.

