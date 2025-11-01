Republica Moldova are Guvern nou. Ce a transmis președinta Maia Sandu noii echipe VIDEO

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Şefa statului i-a felicitat pe noii membri ai Guvernului şi a transmis că Executivul are sarcina clară de a răspunde aşteptările cetăţenilor: continuarea reformelor, menţinerea păcii şi avansarea hotărâtă pe drumul european al Republicii Moldova.

Preşedinta a subliniat că noua echipă guvernamentală preia un mandat într-un moment decisiv pentru ţară, în care deciziile trebuie asumate cu responsabilitate maximă, iar rezultatele - să fie vizibile pentru oameni.

„După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize şi provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârşit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern”, a punctat preşedinta Maia Sandu.

Totodată, şefa statului a accentuat importanţa accelerării dezvoltării economice: „Avem nevoie de măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investiţiilor, prin creşterea competitivităţii şi productivităţii - pentru că doar aşa putem îmbunătăţi nivelul de trai al oamenilor".

Preşedinta Maia Sandu a mulţumit fostului prim-ministru Dorin Recean şi miniştrilor care şi-au încheiat mandatul pentru efortul depus şi pentru responsabilitatea cu care au guvernat ţara într-o perioadă foarte complicată.

În acelaşi timp, şefa statului le-a urat succes noilor miniştri: „În faţa dumneavoastră se află o ţară care are nevoie de încredere şi de rezultate. Vă doresc putere de muncă, înţelepciune în decizii şi unitate în acţiune. Să fie într-un ceas bun şi să aveţi spor în tot ceea ce faceţi pentru binele Republicii Moldova şi al oamenilor ei", a încheiat Preşedinta Maia Sandu.

Noua echipă

Noul guvern al Republicii Moldova va avea cinci vicepremieri: Eugen Osmochescu (vicepremier și ministru al dezvoltării economice și digitalizării), Vladimir Bolea (vicepremier și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale), Cristina Gherasimov (vicepremier pentru integrare europeană), Mihai Popșoi (vicepremier și ministru al afacerilor externe) și Valeriu Chiveri (vicepremier pentru reintegrare).

Din noul executiv de la Chișinău mai fac parte miniștrii Anatolie Nosatîi (apărare), Dan Perciun (educație și cercetare), Ludmila Catlabuga (agricultură și industrie alimentară), Daniela Misail-Nichtin (afaceri interne), Vladislav Cojuhari (justiție), Andrian Gavriliță (finanțe), Natalia Plugaru (muncă și protecției socială), Emil Ceban (sănătate), Gheorghe Hajder (mediu).

Reuters notează că desemnarea lui Alexandru Munteanu ca premier, un economist în vârstă de 61 de ani, urmează alegerilor parlamentare din septembrie în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), susținut de președinta Maia Sandu, a învins partidele pro-ruse și a primit practic un mandat de a continua parcursul pro-european al țării.

'Avem o ocazie unică de a deveni guvernul care va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană', a spus Munteanu înaintea votului, unde a obținut sprijinul a 55 dintre cei 101 deputați moldoveni.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care deține cetățeniile moldovenească, română și americană, va trebui să facă față unor provocări economice semnificative, printre care inflația ridicată, cauzate în principal de invazia rusă asupra Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană poate dura mulți ani și Republica Moldova va trebui să ia o serie de măsuri dure, printre care reformarea sistemului său judiciar și modernizarea rețelei energetice, mai remarcă Reuters.

