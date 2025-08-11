Ilan Şor promite să-i umple de bani pe moldovenii care ies în stradă împotriva guvernului de la Chișinău. Câți bani oferă oligarhul fugar prorus

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 18:59
Ilan Şor promite să-i umple de bani pe moldovenii care ies în stradă împotriva guvernului de la Chișinău. Câți bani oferă oligarhul fugar prorus
Oligarhul fugar prorus Ilan Șor le oferă moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, într-o încercare de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, scrie Reuters.

Oficialii moldoveni au acuzat în mod regulat Moscova de faptul că se amestecă în politica lor internă, alimentând sentimentele pro-ruse într-o campanie subversivă de răsturnare a guvernului, în timp ce acesta consolidează legăturile cu Occidentul, acuzații pe care Moscova le neagă.

Șor, aflat sub sancțiuni occidentale pentru eforturile de destabilizare a Republicii Moldova în numele Rusiei, a declarat că va efectua plăți zilnice fiecărui protestatar în valoare totală de 3.000 de dolari lunar, dacă aceștia vor începe să protesteze în capitala Chișinău începând de sâmbătă, 16 august.

„Da, vă... compensez în așa fel încât, începând de sâmbătă, veți simți efectele victoriei pe care o vom obține în curând”, a spus el într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Șor a adăugat că, pentru plată, conturile vor fi deschise direct la locul protestului.

Poliția Națională a Republicii Moldova a declarat într-un comunicat că mesajul lui Șor a fost „incitare la infracțiuni” și i-a avertizat pe moldoveni că riscă să fie anchetați dacă acceptă oferta.

„Forțele de ordine nu vor permite grupurilor criminale să organizeze proteste ilegale care vizează provocarea dezordinii și violenței. Orice tentativă va fi respinsă ferm în cadrul legal”, se arată în comunicatul poliției.

Moldova susține că Șor, care a fost condamnat pentru furtul a 1 miliard de dolari din sistemul bancar al țării în 2014, este principalul agent de influență al Moscovei. Oficialii i-au interzis partidului său să participe la alegeri și au interzis activele media legate de el.

La începutul acestei luni, un tribunal moldovean a închis-o pe Evghenia Guțul, Bașcana tatuată a Găgăuziei, pentru canalizarea de bani din Rusia între 2019 și 2022 pentru a finanța partidul lui Șor.

O mică fostă republică sovietică situată între Ucraina și România, membră a UE și NATO, Moldova va organiza alegeri parlamentare pe 28 septembrie. Partidul de guvernământ își propune să-și mențină majoritatea pentru a menține intactă traiectoria pro-europeană a țării.

