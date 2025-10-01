Lideri din România, UE și Ucraina felicită Republica Moldova pentru curajul și rezistența la presiunile și ingerințele rusești. De la Kremlin se vede altfel. O sinteză a mesajelor transmise după alegerile de duminică.

Cetățenii moldoveni și președinta Maia Sandu sunt elogiați în capitalele occidentale pentru felul în care au știut să se imunizeze față de manipulările și încercările de deturnare a alegerilor parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie 2025. Demnitarii europeni recunosc că au primit o lecție de ținut piept unei presiuni ”cum nu s-a mai văzut până acum”.

”Orice lider vestic are ce învăța”

Votul de duminică din Republica Moldova a arătat ”demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, consideră președintele României, Nicușor Dan. ”Respectul nostru (...) Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi”, a afirmat șeful statului român, într-un mesaj video postat pe Facebook și adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, ”indiferent de opinia lor politică”.

”Felicitări, Republica Moldova!”, a transmis și șeful Guvernului de la București, Ilie Bolojan, care a avut cuvinte de apreciere la adresa cetățenilor moldoveni ”pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare și pentru votul în direcția europeană”, dar și ”pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. Cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor a făcut diferența”.

Iar ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a salutat ”determinarea și curajul” președintei Maia Sandu ”în lupta împotriva dezinformării și a tentativelor de destabilizare”, de la care ”orice lider vestic are ce învăța”.

Băsescu: ”Votul, ceva mai puternic decât toate armele”

Tot de la București, fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook un mesaj adresat deopotrivă moldovenilor, dar și liderului de la Kremlin: ”O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”.

Doi eurodeputați români implicați în relația Legislativului comunitar cu Republica Moldova au transmis și ei mesaje pentru electoratul de dincolo de Prut. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), vede în rezultatul alegerilor ”o lecție de democrație și de reziliență dată lumii occidentale” și consideră prioritară deschiderea de către Consiliu a negocierilor pe capitole de aderare la Uniunea Europeană.

La rândul lui, Siegfried Mureșan (PNL, vicepreședinte al Partidului Popular European) a evocat încercările Federației Ruse de a influența rezultatul și a punctat că întreaga Europă a văzut că ”democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut”.

Tusk: ”O lecție bună pentru noi toți”

”M-am bucurat să o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă. Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, iar Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusească, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat”, a scris, pe platforma X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru care ”este important că Moldova a fost eficientă în a se apăra împotriva amenințărilor, împreună cu toți cei care au ajutat”.

”Felicit oamenii din Republica Moldova pentru angajamentul lor față de democrație. Îi apreciem pentru desfășurarea pașnică a alegerilor, în ciuda amestecului din partea Rusiei”, a transmis, într-un mesaj postat tot pe fostul Twitter, cancelarul federal Friedrich Merz și a reconfirmat sprijinul german pentru drumul către UE al Moldovei.

Șeful Guvernului de la Berlin a vizitat de curând Chișinăul, însoțit de președintele Franței, Emmanuel Macron și de premierul polonez Donald Tusk, în formatul trilateralei de la Weimar. Macron a elogiat, într-o postare pe rețeaua X, ”alegerea poporului Republicii Moldova, afirmată cu forță în ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor (...) Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!”. Poporul francez ”admiră lupta voastră pentru democrație și justiție”.

Tusk, la rândul lui, consideră că ”a fost nevoie de un adevărat curaj din partea națiunii moldovenești și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri. Nu numai că ați salvat democrația și ați menținut cursul european, dar ați și oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni. O lecție bună pentru noi toți”.

Mesajul Europei, comentariul Moscovei

”Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă. Viitorul este al tău”, a scris președinta Ursula von der Leyen. ”Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea”.

Felicitări pentru moldoveni au venit și de la comisara pentru Extindere, Marta Kos, care evocă ”puterea democrației din Moldova (...) în ciuda unui atac deschis asupra alegerilor voastre. Acum începe misiunea de a uni moldovenii în drumul lor către Uniunea Europeană”.

Despre eforturile Rusiei de a răspândi dezinformare și de a cumpăra voturi a scris și șefa diplomației europene, Kaja Kallas: ”Nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății”, în vreme ce președinta Parlamentului comunitar, Roberta Metsola, s-a referit, într-un mesaj în limba română, ”la acest pas istoric înainte”, adăugând: ”Europa este Moldova. Moldova este Europa”.

Primul comentariu al Moscovei a venit prin vocea lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenția TASS: ”Sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, aflați în Rusia, au fost privați de posibilitatea de a vota la alegerile parlamentare".

