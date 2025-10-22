Republica Moldova a atins independența energetică de Rusia, transmit autoritățile de la Chișinău. „Ne-am diversificat sursele de aprovizionare”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 10:17
Partidul proeuropean PAS a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova FOTO X/Antonio Costa

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a declarat că țara sa nu mai este dependentă de resursele energetice rusești, transmite agenția Infotag, citată de Rador.

Oficialul a făcut declarația la Consiliul Energiei al Uniunii Europene de la Luxemburg, unde Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată.

Ministrul a subliniat că Republica Moldova a trecut prin schimbări profunde, reușind să transforme criza energetică provocată de Rusia în „oportunități de dezvoltare economică și consolidare a independenței energetice”.

„Ne-am diversificat sursele de aprovizionare și am făcut pași decisivi spre integrarea în piața energetică europeană.” „Sunt convins că Republica Moldova poate deveni un pilon solid al arhitecturii energetice regionale – un partener de încredere care contribuie la stabilitate și dezvoltare durabilă în întreaga Europă”, a subliniat Junghietu.

Potrivit oficialului, Republica Moldova joacă în prezent un rol activ în stabilirea unui tarif unic pentru transportul gazelor naturale prin „Coridorul Vertical” către instalațiile de depozitare din Ucraina, facilitând astfel aprovizionarea cu gaze către țara vecină, creând un model competitiv pentru furnizori și consolidând securitatea energetică a țărilor din Europa de Sud-Est.

„Asistența UE ne-a permis să modernizăm infrastructura, să diversificăm sursele de aprovizionare și să consolidăm companiile energetice. Apreciem deschiderea UE în sprijinirea eforturilor noastre de a preveni o potențială criză energetică sau umanitară în stânga Nistrului, unde locuiesc cetățenii noștri moldoveni”, a menționat ministrul.

Ministrul a vorbit, de asemenea, despre progresele înregistrate în creșterea capacității de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă „un pas încrezător către integrarea deplină a Republicii Moldova în spațiul energetic european”.

Ministerul reamintește că, în mai 2025, Comisia Europeană a adoptat foaia de parcurs REPowerEU, care prevede o abordare etapizată pentru eliminarea treptată a importurilor de energie rămase din Rusia. Iar în iunie anul acesta, Comisia a propus eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale și GNL din Rusia prin conducte, interzicându-le complet până la 1 ianuarie 2028.

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

