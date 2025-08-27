Republica Moldova: Liderii europeni care merg la Chișinău pentru a-i convinge pe moldoveni să-l ignore pe Putin

Liderii Franței, Germaniei și Poloniei se reunesc miercuri, 27 august, în mica Republică Moldova pentru a îndemna alegătorii să se îndepărteze în continuare de Rusia și să sprijine guvernul pro-UE al țării lor, scrie POLITICO.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, și partidul său de guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), se confruntă cu alegeri parlamentare critice pe 28 septembrie, pe fondul avertismentelor că Moscova încearcă să influențeze rezultatul și să zădărnicească eforturile țării de a adera la UE.

„Există cei care vor încerca să ne abată de la calea cea bună. Au mai încercat și înainte... Dar poporul moldovean știe ce este mai bine pentru el”, este de așteptat să spună Maia Sandu miercuri, la un miting organizat cu ocazia Zilei Independenței țării. „Pentru țara noastră, cea mai bună alegere este să fim alături de Franța, Germania, Polonia și celelalte națiuni ale continentului nostru în marea familie a păcii – Uniunea Europeană”, va sublinia șefa statului.

O țară cu 2,4 milioane de locuitori, situată între România și Ucraina, Moldova a devenit ținta liderului rus Vladimir Putin. În timp ce Moscova duce un război fizic pentru a subjuga Ucraina, ea folosește tactici hibride pentru a încerca să controleze Moldova, inclusiv manipularea la scară largă a alegătorilor în timpul scrutinelor, notează POLITICO.

Vizita din această săptămână a președintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz și a prim-ministrului polonez Donald Tusk are scopul de a ajuta Moldova să rămână pe calea aderării la UE și de a reaminti alegătorilor că există o alternativă la Rusia.

„Aceasta nu este doar o vizită, ci o legătură vie între Europa și poporul moldovean”, a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pentru politica externă al partidului CDU, aflat la guvernare în Germania. „Niciunul dintre aliații noștri nu va mai rămâne singur în fața agresiunii rusești”, dă asigurări oficialul CDU.

„Fiecare vot va conta”

Anul trecut, Maia Sandu și-a asigurat un al doilea mandat cu o marjă foarte mică, în urma unor alegeri marcate de fraude electorale, inclusiv o schemă prin care alegătorii erau plătiți să-i susțină pe adversarii ei favorabili Kremlinului. Un referendum simultan privind aderarea la UE a fost aprobat cu o marjă extrem de îngustă, de 50,4% față de 49,6%.

În ambele cazuri, voturile celor 250.000 de moldoveni care trăiesc în străinătate, mulți dintre ei în țări ale UE, au constituit un pilon cheie al sprijinului acordat guvernului liberal. La începutul acestei luni, consilierul pentru securitate națională al Moldovei, Stanislav Secrieru, a avertizat că există temeri crescânde cu privire la dezinformarea îndreptată împotriva diasporei și chiar la posibile perturbări la secțiile de votare din străinătate.

„În circumstanțe normale, această campanie electorală ar trebui să fie foarte favorabilă candidaților actuali. Sondajele de opinie arată că, în prezent, am avea aproape o majoritate”, a declarat Nicu Popescu, fost vicepremier al Moldovei, care candidează din partea PAS pentru un loc în Parlament. „Dar, desigur, există atacuri hibride, există agresiuni non-digitale, Rusia introduce ilegal milioane și milioane, bani cash, pentru a cumpăra voturi la scară foarte largă. Așadar, deși sunt încrezător, fiecare vot va conta”, a subliniat fostul ministru de externe.

„Moldova nu este singură”

La Chișinău, Merz, Macron și Tusk vor dori să transmită alegătorilor moldoveni că viitorul țării lor se află în UE.

Prezența lor „transmite un mesaj puternic – Moldova nu este singură”, a declarat Siegfried Mureșan, europarlamentar român și președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu această țară. „Calea sa europeană este reală, ireversibilă și susținută de toate familiile politice importante din UE”, a subliniat Mureșan.

Trump l-a convins pe Orban să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la UE

Cu toate acestea, momentul exact al aderării Moldovei la UE – și al unui pas crucial cunoscut sub numele de deschiderea unui „cluster” de negociere – rămâne controversat.

La începutul verii, oficialii și diplomații UE au declarat pentru POLITICO că blocul european ia în considerare accelerarea procesului de aderare a Moldovei prin deschiderea unui cluster de negociere înainte de alegeri, pentru a stimula tabăra pro-UE.

Însă Ucraina și mulți dintre aliații săi se opun ferm unei astfel de măsuri. Și faptul că președintele SUA, Donald Trump, l-a convins pe premierul ungar Viktor Orbán – care se opune aderării Ucrainei la UE, dar a indicat că ar sprijini aderarea Moldovei – să renunțe la blocarea aderării Kievului la blocul comunitar a schimbat dinamica, a declarat un diplomat citat de POLITICO. „Este de înțeles că unii vor să ofere Moldovei un cluster de negociere, dar să facă acest lucru pentru că se apropie alegerile ar fi o mișcare nechibzuită și, în cele din urmă, contraproductivă”, a spus diplomat. „Alte țări sunt cu ochii pe noi”, a adăugat el.

„Există merite atât pentru candidatura Ucrainei, cât și pentru cea a Moldovei, în contextul situației prin care trece Ucraina. Deciziile de la Bruxelles trebuie luate în unanimitate și trebuie să acționăm în conformitate cu aceste principii”, a declarat un oficial francez. Deciziile vor fi luate în „zilele sau săptămânile următoare”, a adăugat oficialul.

Doi diplomați și-au exprimat, de asemenea, speranța că impasul privind aderarea Ucrainei ar putea fi depășit în lunile următoare, având în vedere presiunea exercitată asupra Budapestei.

Prezența lui Tusk din Polonia, a cărui țară a aderat la UE în 2004, este deosebit de semnificativă. Ca fostă membră a Pactului de la Varșovia, care s-a bucurat de atunci de o ascensiune uimitoare către prosperitate, Polonia se remarcă ca un exemplu pentru Moldova în ceea ce privește beneficiile aderării la UE.

„O amenințare militară directă pentru România și Polonia”

Potrivit lui Nicu Popescu, fostul ministru de externe, țările europene au propriile motive să se preocupe de rezultat. „Dacă Rusia va avea succes în Ucraina și în Moldova, aceasta va reprezenta o amenințare militară directă pentru țări precum România și Polonia – iar oamenii înțeleg miza. De aceea avem acest semnal de sprijin care arată că Moldova contează”, a explicat el.

