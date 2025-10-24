Maia Sandu a anunțat premierul desemnat al Republicii Moldova. „Un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile țării”. Cine este Alexandru Munteanu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu grupurile parlamentare.

Şefa statului i-a urat lui Munteanu succes în formarea unui guvern care să obţină încrederea parlamentului şi să răspundă aşteptărilor cetăţenilor.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obţină încrederea Parlamentului şi să îndeplinească cele mai importante aşteptări ale cetăţenilor: protejarea păcii, pregătirea ţării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei şi creşterea standardelor de viaţă ale oamenilor”, a declarat Maia Sandu.

Acest pas marchează începutul procesului de constituire a noului executiv, care urmează să meargă în parlament pentru a cere votul de încredere.

Ads

Încă de joi seară, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chişinău, a anunţat că susţine candidatura lui Munteanu la funcţia de premier.

„Alexandru Munteanu este un om cu profilul şi experienţa care se pliază pe necesităţile actuale ale ţării noastre, în special în ceea ce priveşte creşterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor şi să continue direcţia de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formaţiunii.

Cine este Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu, un om de afaceri cu o carieră internațională și legături puternice în mediul financiar, ar putea deveni noul prim-ministru al Republicii Moldova.

Stabilit de două decenii în Ucraina și prezentat drept „american de origine moldovenească”, Munteanu nu are un trecut politic, însă experiența sa în instituții precum Banca Mondială și companii de investiții din Europa de Est îl recomandă drept un tehnocrat.

Ads

Surse politice, citate de Ziarul de Gardă, susțin că numele său urmează să fie discutat marți, în ședința Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce Dorin Recean a anunțat că renunță la funcția de premier.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Ads