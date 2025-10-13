Anunțul Maiei Sandu după ce guvernul a rămas fără premier, odată cu retragerea lui Dorin Recean: ”A fost omul cel mai potrivit”

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a reacționat la anunțul surpriză al premierului Dorin Recean, care nu va mai conduce guvernul PAS în viitoarea legislatură. „Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”, a transmis Maia Sandu luni, 13 octombrie, ca răspuns la anunțul premierului moldovean.

„Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”, a transmis Maia Sandu pe Facebook.

Dorin Recean a contribuit la protejarea democrației din Republica Moldova, susține lidera de la Chișinău.

„Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securității energetice și la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a țării”, a mai spus Maia Sandu.

Ea a lăsat ușa deschisă pentru o posibilă cooperare viitoare.

„Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”, și-a încheiat mesajul președinta Maia Sandu.

„Etapa la care a ajuns astăzi Republica Moldova se datorează fiecărui funcționar care a ales să-și facă munca onest. Am fost onorat de încrederea PAS, dar decizia mea este alta... Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”, a declarat premierul Dorin Recean.

