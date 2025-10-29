Percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, într-un dosar privind activitatea unor mercenari

Inspectoratul Național de Investigații (INI), procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și polițiștii din unitatea “Fulger” fac percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, anunță presa de la Chișinău în dimineața de 29 octombrie 2025.

Potrivit site-ului Deschide.md, perchezițiile se desfășoară într-o "cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune Activitatea mercenarilor”.

Codul Penal al Republicii Moldova prevede pedepse de la 5 la 10 ani de închisoare pentru participarea mercenarilor la conflicte armate, acțiuni militare sau violente îndreptate împotriva ordinii constituționale ori integrității teritoriale a statului. Totodată, persoanele care angajează, instruiesc, finanțează sau folosesc mercenari pot primi pedepse și mai mari – de la 10 la 15 ani de detenție.

În Republica Moldova, acuzațiile privind activitatea mercenarilor au fost puse în legătura cu războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, în condițiile în care Republica Moldova are trupe rusești staționate ilegal pe teritoriul ei - în Transnistria. De asemenea, în Transnistria, cea mai mare parte a populației este rusofonă.

