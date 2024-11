Ministrul de Externe din R. Moldova, reacție după atacul rusesc: ”Condamnăm cu fermitate încălcarea spațiului aerian” VIDEO

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a postat în social media duminică, 17 noiembrie, imagini video din satul Ruseni, raionul Edineț, care surprind sunetul trecerii la joasă altitudine a unor aparate de zbor deasupra localității, în contextul atacului Rusiei care a vizat infrastructura energetică a Ucrainei, informează NewsMaker.

„Exploziile din apropierea graniței noastre și observarea dronelor zburând la joasă altitudine deasupra satelor subliniază riscurile la care sunt expuși cetățenii noștri din cauza războiului brutal al Rusiei”, a notat el, adăugând: “Condamnăm cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Moldovei de către rachetele și dronele Rusiei care vizau infrastructura critică a Ucrainei astăzi”.

