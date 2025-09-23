Serviciul de spionaj extern al Rusiei, SVR, a transmis un mesaj urgent în dimineața zilei de 23 septembrie, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor decide viitorul țării. Spionii SVR acuză că trupe NATO se strâng în România, lângă granița cu Republica Moldova, deoarece Europa ar plănui „să ocupe Moldova”, a transmis agenția de presă rusă TASS.

Acuzațiile au venit într-un comunicat de presă al SVR, publicat la o zi după descinderile de amploare la politicieni pro-ruși din Republica Moldova și după ce mai multe investigații jurnalistice au arătat amploarea campaniei declanșate de Moscova pentru subjugarea Basarabiei. De asemenea, Maia Sandu a dat ieri un semnal de alarmă, spunând că „suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european sunt în pericol”, deoarece Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru a provoca dezordini, violență și a speria lumea”.

Ads

Potrivit SVR, echivalentul rusesc la CIA, birocrații europeni cu sediul la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Republica Moldova pe drumul cel bun cu politicile lor rusofobe. Aceștia plănuiesc să facă acest lucru cu orice preț, inclusiv prin desfășurarea de trupe și ocuparea de facto a țării. În prezent, statele membre NATO își concentrează forțele armate în România, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. O „debarcare” NATO este pregătită în regiunea Odesa din Ucraina pentru a intimida Transnistria. Conform informațiilor disponibile, primul grup de militari de carieră din Franța și Regatul Unit a sosit deja la Odesa”.

Comunicatul continuă cu acuzații la adresa României și NATO, care s-ar pregăti să anihileze moldovenii care ar ieși să demonstreze față de rezultatul votului (n.r. dacă pierd oamenii Rusiei). „Acest scenariu a fost practicat în mod repetat în timpul exercițiilor NATO din România și ar putea fi realizat după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. Oficialii europeni se tem că falsificarea grosolană a rezultatelor votului, pregătită de Bruxelles și Chișinău, îi va forța pe cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Apoi, la cererea președintelui M. Sandu, forțele armate ale statelor europene vor fi obligate să-i oblige pe moldoveni să accepte o dictatură sub pretextul democrației europene”, a transmis SVR, într-un comunicat dat ca „breaking news” de agenția de presă de stat TASS.

Ads

Dacă nu apar proteste după o eventuală victorie a forțelor pro-UE, NATO ar intenționa să provoace Transnistria până la finalul anului. „Pentru a crea un pretext, sunt prevăzute provocări armate împotriva Transnistriei și a trupelor rusești staționate în regiune. Calendarul alegerilor pentru Consiliul Suprem al PMR (parlamentul nerecunoscut al Transnistriei) pe 30 noiembrie anul acesta este luat în considerare ca un posibil interval de timp”.

Toate aceste scenarii imaginate de SVR au loc deoarece „Temându-se de o confruntare directă cu Rusia la scară largă, europenii intenționează să se răzbune pe mica Moldovă”, concluzionează agenția rusească de spionaj extern.

Ads