Oligarhul fugar Ilan Șor, pedepsit de SUA. Mai multe companii controlate de el, sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei americane

Presa din Republica Moldova a anunțat joi, 14 august, că Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva companiilor A7, A71 și A7 Agent, controlate de oligarhul fugar Ilan Șor și de banca rusească „Promsviazbank”. Informația a venit chiar de la Departamentul Trezoreriei SUA, scrie Newsmaker.md.

Astfel, Departamentul Trezoreriei americane a anunțat că a inclus pe lista de sancțiuni platforma de schimb de criptomonede Grinex din Kârgâzstan, creată de foști angajați ai Garantex pentru a ocoli restricțiile.

Conform instituției din Statele Unite, Garantex a deservit piețe de pe darknet și grupuri de operatori de programe ransomware. În 2022, platforma și-a pierdut licența estoniană, dar și-a continuat activitatea, folosind infrastructură pentru a ascunde adresele portofelelor de criptomonede.

În martie 2025, forțele de ordine americane și europene au blocat domeniul Garantex și au înghețat 26 de milioane de dolari, după care clienții și activele au fost transferate pe noua platformă — Grinex.

De asemenea, măsuri restrictive au mai fost impuse față de companiile implicate în crearea stablecoin-ului A7A5, legat de rubla rusească. Tokenul a fost emis formal de compania kârgâză Old Vector, iar dezvoltarea a fost realizată de Garantex și de firmele rusești A7, A71 și A7 Agent, controlate de Șor și „Promsviazbank”.

Conform Departamentului Trezoreriei SUA, tokenul a fost folosit pentru returnarea fondurilor clienților Garantex și pentru evitarea restricțiilor financiare.

„Garantex a transferat fonduri către Grinex, iar clienților care au pierdut bani în urma acțiunilor autorităților li s-a oferit compensație sub formă de token A7A5”, a menționat instituția.

În iulie, compania A7, creată de Ilan Șor, a fost sancționată și de Uniunea Europeană. Consiliul UE a precizat că firma a fost implicată în tentative de influențare a alegerilor prezidențiale din referendumul constituțional privind integrarea europeană a Republicii Moldova din 2024.

