Oligarhul fugar Ilan Șor, pedepsit de SUA. Mai multe companii controlate de el, sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei americane

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 23:50
117 citiri
Oligarhul fugar Ilan Șor, pedepsit de SUA. Mai multe companii controlate de el, sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei americane
Ilan Șor, oligarhul fugar implicat în deturnarea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc/FOTO:X/@iamdenya_de

Presa din Republica Moldova a anunțat joi, 14 august, că Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva companiilor A7, A71 și A7 Agent, controlate de oligarhul fugar Ilan Șor și de banca rusească „Promsviazbank”. Informația a venit chiar de la Departamentul Trezoreriei SUA, scrie Newsmaker.md.

Astfel, Departamentul Trezoreriei americane a anunțat că a inclus pe lista de sancțiuni platforma de schimb de criptomonede Grinex din Kârgâzstan, creată de foști angajați ai Garantex pentru a ocoli restricțiile.

Conform instituției din Statele Unite, Garantex a deservit piețe de pe darknet și grupuri de operatori de programe ransomware. În 2022, platforma și-a pierdut licența estoniană, dar și-a continuat activitatea, folosind infrastructură pentru a ascunde adresele portofelelor de criptomonede.

În martie 2025, forțele de ordine americane și europene au blocat domeniul Garantex și au înghețat 26 de milioane de dolari, după care clienții și activele au fost transferate pe noua platformă — Grinex.

De asemenea, măsuri restrictive au mai fost impuse față de companiile implicate în crearea stablecoin-ului A7A5, legat de rubla rusească. Tokenul a fost emis formal de compania kârgâză Old Vector, iar dezvoltarea a fost realizată de Garantex și de firmele rusești A7, A71 și A7 Agent, controlate de Șor și „Promsviazbank”.

Conform Departamentului Trezoreriei SUA, tokenul a fost folosit pentru returnarea fondurilor clienților Garantex și pentru evitarea restricțiilor financiare.

„Garantex a transferat fonduri către Grinex, iar clienților care au pierdut bani în urma acțiunilor autorităților li s-a oferit compensație sub formă de token A7A5”, a menționat instituția.

În iulie, compania A7, creată de Ilan Șor, a fost sancționată și de Uniunea Europeană. Consiliul UE a precizat că firma a fost implicată în tentative de influențare a alegerilor prezidențiale din referendumul constituțional privind integrarea europeană a Republicii Moldova din 2024.

Ilan Şor promite să-i umple de bani pe moldovenii care ies în stradă împotriva guvernului de la Chișinău. Câți bani oferă oligarhul fugar prorus
Ilan Şor promite să-i umple de bani pe moldovenii care ies în stradă împotriva guvernului de la Chișinău. Câți bani oferă oligarhul fugar prorus
Oligarhul fugar prorus Ilan Șor le oferă moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, într-o încercare de a submina guvernul pro-european...
Bărbat arestat la Washington după ce a aruncat cu un sandvici într-un agent federal. Riscă până la un an de închisoare VIDEO
Bărbat arestat la Washington după ce a aruncat cu un sandvici într-un agent federal. Riscă până la un an de închisoare VIDEO
Un bărbat care a aruncat cu un sandvici într-un agent al Vămii şi Protecţiei Frontierelor, la Washington, a fost arestat şi riscă să fie condamnat la până un an de închisoare, scrie...
#Republica Moldova, #Ilan Sor, #sanctiuni companii ilan sor, #SUA , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: "Imi doresc ca acest incident sa fie o lectie"
ObservatorNews.ro
100.000 de lei amenda si daramarea constructiei, daca ai construit ilegal garaj, casa sau depozit
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata Germaniei comandă noi rachete TAURUS pentru prima dată în ultimii 15 ani. Se are în vedere și achiziționarea unei versiuni modernizate
  2. Oligarhul fugar Ilan Șor, pedepsit de SUA. Mai multe companii controlate de el, sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei americane
  3. Cum folosesc piloții ucraineni elicopterele Mi-8 echipate cu mitraliera americană Minigun pentru a doborî drone Shahed
  4. Cu o zi înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska, Ucraina a anunțat că frontul de est s-a stabilizat. "Rezistă cu încredere"
  5. Bărbat arestat la Washington după ce a aruncat cu un sandvici într-un agent federal. Riscă până la un an de închisoare VIDEO
  6. Chiar înainte de summitul din Alaska, Putin redesenează ordinea globală după bunul său plac. O ANALIZĂ a publicației Washington Post
  7. Mezinul lui Ramzan Kadîrov, semifinalist la "Cecenii au talent". A urcat pe scenă cu un pistol de aur la centură VIDEO
  8. Cabinetul Trump, cel mai bogat Executiv din istoria SUA. Portretele celor mai avuți oameni ai președintelui SUA
  9. Linia de apărare a nordului Donbasului, în pragul colapsului. Avertismentul unui expert militar ucrainean
  10. Represiune fără limite în Rusia. Organizația Reporteri Fără Frontiere, declarată ”indezirabilă” de către Ministerul Justiției