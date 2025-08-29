Un partid apropiat oligarhului fugar Plahotniuc i-a cerut lui Trump să salveze democrația din Moldova și să asigure alegeri "libere" la toamnă

Boris Foca, liderul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), o formațiune apropiată fostului oligarh Vladimir Plahotniuc, s-a dus marți la Ambasada SUA din Chișinău, unde a înmânat o scrisoare adresată președintelui american Donald Trump în care acuză actuala guvernare de „abuzuri” și „presiuni asupra opoziției politice” și îi cere ajutorul pentru garantarea unor alegeri libere și corecte la 28 septembrie.

Potrivit unui comunicat emis de PDMM, citat de NewsMaker, Foca se plânge lui Trump de încălcarea drepturilor fundamentale în Moldova. Formațiunea politică afirmă că instituțiile statului ar fi „folosite în scopuri politice”, iar fondatorul partidului, fostul ministru al justiției, Vladimir Cebotari, împreună cu familia sa ar fi „persecutați”.

„Vocea Americii poate face diferența în apărarea democrației și a drepturilor omului în Republica Moldova. Ne dorim ca cetățenii să își poată alege reprezentanții fără frică, fără intimidări și fără ingerințe abuzive”, a declarat Boris Foca, președintele PDMM.

Partidul Democrat Modern din Moldova, desprins din fostul Partid Democrat din Moldova (PDM) condus cândva de Vladimir Plahotniuc, și-a anunțat oficial intenția de a candida la alegerile parlamentare la 12 august. S-a întâmplat la mai puțin de o lună după ce ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, care este cercetat penal în Republica Moldova și se află în prezent în arest preventiv în Grecia, i-a îndemnat pe foștii săi colegi să se mobilizeze în contextul scrutinului din toamnă.

Înregistrarea candidaților PDMM la alegerile parlamentare încă nu a fost validată, o decizie urmând să fie luată de Comisia Electorală Centrală chiar vineri, ziua când a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

NewsMaker amintește că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a completat recent lista persoanelor și entităților asociate fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, deputatului prorus Alexandr Nesterovschi, precum și Victoriei Furtună, o politiciană considerată apropiată oligarhului Ilan Șor, refugiat în Rusia.

Astfel, lista persoanelor asociate lui Plahotniuc a fost completată cu numele fostului ministru al justiției, fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari. Alături de el, pe listă figurează soția sa, Maria Cebotari, și sora sa, care deține funcția de director executiv al companiei aeriene Fly One, Mariana Tabuică.

Vladimir Plahotniuc este pe lista persoanelor sancționate de Statele Unite. Arestat în Grecia luna trecută, Vladimir Plahotniuc, căutat în cazul sustragerii unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova între anii 2013-2015, ar urma să fie extrădat. Potrivit avocatului său, Curtea de Apel din Atena a admis joi cererea de extrădare emisă de autoritățile de la Chișinău, scrie presa moldoveană.

În contextul electoral dificil din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc însuși a cerut să fie extrădat în Republica Moldova, afirmând că dorește să-și reabiliteze numele în țară.

