Republica Moldova, în pericol să nu mai adere la Uniunea Europeană. Ce arată ultimele sondaje de opinie de peste Prut

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 10:45
Maia Sandu în Parlamentul European FOTO Facebook/Maia Sandu

Ambițiile Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană ar putea fi stopate dacă țara nu reușește să restabilească un parlament proeuropean, au declarat joi înalți oficiali moldoveni, în timp ce un sondaj de opinie plasează opoziția prorusă în frunte, în campania electorală generală, a relatat joi Reuters.

Președintele parlamentului și prim-ministrul, membri de rang înalt ai partidului PAS al președintei Maia Sandu, au declarat că dorința ei de a adera la UE se află în mâinile alegătorilor din Republica Moldova, unul dintre cele mai sărace state din Europa, situat între Ucraina și România.

Sandu este o critică vocală a invaziei Rusiei în Ucraina, care a afectat grav Republica Moldova, dronele ruse aterizând în mod repetat pe teritoriul său. Venită la putere cu promisiunea de a elimina corupția, Sandu a fost realeasă anul trecut, iar alegătorii au aprobat la limită dorința ei de aderare la UE într-un referendum.

''Nu trebuie să ne facem iluzii. UE nu va finanța un guvern orientat spre Kremlin'', a declarat președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, într-o conferință de presă. ''Integrarea cu UE ar fi oprită, șansa de a adera în 2028 ar fi pierdută, iar clanurile criminale ar reveni'', a avertizat el.

Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că doar alegătorii pot ''salva Moldova de cei care au jefuit-o și au vândut-o''.

PAS, care deține 61 din cele 101 mandate din actualul parlament, a coborât pentru prima dată pe locul al doilea într-un sondaj publicat săptămâna aceasta, cu 34,7% de susținere, în urma celor 36% ale Blocului Patriotic prorus, care include socialiști și comuniști.

Principalul lider al Blocului Patriotic, fostul președinte socialist Igor Dodon, este de părere că politicile proeuropene au afectat moldovenii de rând.

Analistul politic Vitalie Andrievschii a declarat că Blocul Patriotic a beneficiat de ''o campanie destul de activă și agresivă pentru a convinge alegătorii de necesitatea schimbării. Încă nu se poate spune același lucru despre PAS''.

Sondajul a arătat că alte două partide ar putea câștiga mandate - Partidul Nostru, condus de un fost primar al celui de-al doilea oraș ca mărime din Moldova, Bălți, cu 8,4%, și Blocul Alternativ, acuzat de guvern că ar avea afinități pro-Kremlin, cu 7,9%.

Sondajul nu a luat în considerare 1 milion de alegători care trăiesc în străinătate și care tind să o susțină puternic pe Sandu. Analiștii au sugerat că, dacă PAS nu va obține o majoritate, Sandu ar forma mai degrabă o coaliție cu Partidul Nostru decât să numească un prim-ministru prorus.

