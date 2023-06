Cum va ajuta Republica Moldova summitul Comunităţii Politice Europene desfășurat la Chișinău

Republica Moldova a fost joi, 1 iunie, pentru o zi, gazda diplomaţiei europene în contextul desfăşurării celui de-al doilea summit al Comunităţii Politice Europene, care s-a încheiat la complexul vitivinicol Castel Mimi, situat în localitatea Bulboaca.

La reuniune au participat 48 de şefi de state şi lideri de guverne, care au discutat aspecte importante despre securitate şi pace, dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale în spaţiul european şi rezilienţa în faţa ameninţărilor produse de războiul din Ucraina. Totodată, oficialii europeni au reiterat sprijinul pentru Republica Moldova în vederea realizării angajamentelor asumate în calitate de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

Până vineri dimineaţa la ora 7.00 spaţiul aerian al Republicii Moldova rămâne temporar restricţionat pentru zborurile aeronavelor civile şi alte activităţi de utilizare a spaţiului aerian (planoare, baloane cu aer cald, aeronave fără pilot, etc). Vor fi permise doar zborurile aeronavelor care transportă delegaţii oficiale.

În contextul ulterioarelor întâlniri bilaterale cu autorităţile Republicii Moldova preconizate pentru 2 iunie, o parte dintre oficialii europeni rămân la Chişinău.

Următorul summit al Comunităţii Politice Europene va avea loc în octombrie, în oraşul spaniol Granada. Anunţul a fost făcut de preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sachez, la finalul reuniunii desfăşurate la Bulboaca.

Tot în toamnă, Spania va exercita preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

"Trebuie să promovăm iniţiative care îi apropie pe cetăţenii europeni unii de alţii, să promovăm cooperarea între tineri, de exemplu programul Erasmus Plus. În plus, s-a decis diminuarea tarifelor la roaming. Un alt subiect a fost asigurarea securităţii în UE, ameninţările hibride şi războiul din Ucraina. Am putut să exprimăm din nou sprijinul pentru obţinerea păcii şi securităţii în Ucraina. Bineînţeles, aceste discuţii vor continua în curând în Spania", a spus Pedro Sanchez, citat de MOLDPRES.