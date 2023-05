Maia Sandu: "Kremlinul nu a renunțat la schimbarea guvernării de la Chișinău, pune la cale alte planuri"

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că Federația Rusă nu a renunțat la intențiile sale de a schimba vectorul geo-politic al Republicii Moldova.

În acest sens, Kremlinul ar pune la cale noi planuri, pentru a aduce la Chișinău o conducere pro-rusă, scrie deschide.md.

„Aceste scenarii cred că se schimbă acum deoarece scenariul de răsturnare a guvernării au fost pentru această primăvară și ele nu au reușit inclusiv pentru faptul că noi am avut suficientă informație și instituțiile noastre au fost vigilente ca să nu permită aceste lucruri. Acum sunt sigură că se pun la cale alte planuri, despre care nu am informații concrete la moment, dar bănuiesc faptul că nu s-a renunțat pentru că este clară intenția Kremlinului, intenția de schimba guvernarea de la Chișinău în una pro-rusă și să folosească Republica Moldova împotriva Ucrainei”, a declarat Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune, Moldova1.

Anterior, în spațiul public se discuta despre niște scenarii puse la cale de agenți ai Federației Ruse, prin care se încerca destabilizarea situației de la Chișinău, răsturnarea actualei guvernări și înlocuirea ei cu una pro-rusă.

Pentru ca democrația în Moldova să reziste în fața provocărilor rusești voința politică de care dau dovadă autoritățile de la Chișinău nu este suficientă, a menționat președinta Maia Sandu într-un discurs ținut la plenara celui de-al patrulea summit al Consiliului Europei, desfășurat săptămâna aceasta la Reykjavik, Islanda. „Cea mai sigură cale prin care Republica Moldova poate să-și consolideze democrația este aderarea la Uniunea Europeană”, a explicat șefa statului. În contrast cu efortul diplomatic al autorităților moldovene de a convinge UE că locul Moldovei este în UE, Rusia și-a activat toate pârghiile pentru a genera haos și noi focare de separatism în Republica Moldova. În acest sens folosește alegerile pentru funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze.

Vitalie Ciobanu scrie în Europa Liberă că „la alegerile locale din toamnă se va deschide un câmp larg de manevră pentru agenții de influență ruși și pentru oligarhii fugari care vor încerca să cumpere voturile alegătorilor promițându-le să facă din comunele și orașele lor „tărâmuri de vis”, pentru a încerca ulterior dezmembrarea teritorială a țării, așa cum își dorește Moscova. Va fi invocată voința alegătorilor din teritoriu, dreptul lor democratic de a alege altceva: care integrare europeană, care țară-candidat, dacă există regiuni în Republica Moldova care se opun acestui proces, care pledează pentru apropierea de Rusia?” Procedeul se numește „obturarea realității prin fragmentarea imaginii”. Angajată în procesul de integrare europeană și, simultan, de distanțare de Moscova, de ieșire din CSI, guvernarea de la Chișinău va trebui să prevină scenariul rusesc de disoluție a Republicii Moldova, consideră Vitalie Ciobanu.

Cursul Chișinăului către o opoziție mai hotărâtă față de Kremlin nu înseamnă că țara va putea scăpa rapid și fără durere de dependența de Rusia, opinează analistul politic Anatol Țăranu în deschide.md. Nici Moscova nu va renunța atât de ușor la influența sa în Republica Moldova. Cel mai probabil, Kremlinul va continua să se amestece în viața politică moldovenească: să finanțeze partidele pro-ruse; să-i sperie pe moldoveni cu amenințarea NATO; s-o acuze pe Sandu că încearcă să atragă Moldova în război etc.. Cu toate acestea, un astfel de scenariu nu trebuie să ducă la renunțarea privind politica de integrare europeană a Republicii Moldova, care are de demonstrat în practică că a învățat suficient de bine lecția războiului din Ucraina. Și acest lucru urmează să fie demonstrat în cadrul „Adunării Naționale Moldova Europeană”, care prin amploarea sa vine să confirme determinarea majorității cetățenilor moldoveni de a se detașa de „lumea rusă„ și de a se alinia lumii românești și civilizației europene.

Presa de limbă rusă și Biserica Ortodoxă supusă Moscovei - miza Kremlinului în tentativele de a subjuga Moldova

Presa de limbă rusă și propaganda ei împotriva Occidentului, dar și Biserica Ortodoxă supusă Patriarhiei Moscovei vor fi doar câteva dintre instrumentele la care va apela Krmlinul în următorii doi ani electorali din Republica Moldova, informează TVR Moldova.

Potrivit sursei, de aceasă părere este Thomas de Waal, cercetător al Spațiului Estic și Caucaz în cadrul Carnegie Europe.

Într-o analiză semnată pentru Carnegie Politika, expertul menționează că 2022 a fost în același timp cel mai greu și cel mai prolific an pentru Chișinău. Pe de o partea Republica Moldova a fost supusă celor mai grave crize de la Independență până acum, enumerând criza migranților, cea economică, creșterea inflației (datorate războiului declanșat de Rusia în Ucraina), dar și criza energetică datorată presiunilor rusești și dependenței de Moscova. În același timp Chișinăul a obținut statutul de candidat la aderarea la UE, statut care în mod normal ar fi trebuit așteptat mult mai mult.

Expertul notează totuși faptul că deși la Chișinău s-a anunțat vectorul de integrare europeană, Moscova nu vrea să renunțe la influența sa asupra Republicii Moldova. În opinia lui Thomas de Waal anume din acest motiv Moscova nu a întreprins nimic pe latura transnistreană. Un alt factor pe care îl va utiliza Moscova în „bătălia pentru Chișinău” sunt forțele politice pro-ruse, dar și electoratul care încă mai privește cu nostalgie spre Rusia.

În final Thomas de Waal, conchide că dacă în următorul an populația Republicii Moldova nu va simți beneficiile apropierii de UE, riscurile ca „statul să revină la schemele obscure în politică și economie” sunt foarte mari.