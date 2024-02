Maia Sandu salută sancțiunile SUA împotriva Marinei Tauber. Deputata, acuzată că lucrează în favoarea Kremlinului

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat vineri, 23 februarie, noile sancţiuni impuse de SUA împotriva Marinei Tauber, membră a partidului prorus Şor, şi a acuzat-o de tentative de subminare a democraţiei.

Tauber a condus protestele stradale împotriva guvernului proeuropean al Republicii Moldova, în cadrul unei mişcări care, potrivit Chişinăului, este parte a tentativelor susţinute de Moscova de a destabiliza fosta republică sovietică.

"Mulţumesc SUA pentru că a întreprins astăzi o acţiune decisivă împotriva celor care subminează, în interesul Kremlinului, integritatea alegerilor noastre prin cumpărarea ilegală de voturi", a scris Maia Sandu pe platforma X.

I thank the United States for taking decisive action today against those undermining the integrity of our elections on behalf of the Kremlin through illicit vote buying.

Together, we stand strong against threats to our democratic values.