Republica Moldova, care a semnat miercuri, 17 mai, un contract de gaze cu Grecia, a scăpat deja de dependența de gazul rusesc, a anunțat premierul de la Chișinău, Dorin Recean, la o conferință pe teme de securitate, la București.

„Dacă la începutul războiului 100% din energia consumată de Republica Moldova provenea din Rusia, astăzi Moldova nu mai depinde de aprovizionarea cu energie din Rusia”, a spus șeful Guvernului de la Chișinău.

„Moldova nu mai consumă gaze naturale din Rusia, Republica Moldova este integrată în rețeaua energetică europeană atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial”, a spus Recean.

El a adăugat că România a ajutat țara să facă față provocărilor energetice.

Statutul de neutralitate al Republicii Moldova s-a dovedit a fi ineficient

Primul ministru al R. Moldova, Dorin Recean, susține că statutul de neutralitate al Republicii Moldova s-a dovedit a fi ineficient, la fel ca și în cazul Ucrainei, care a fost atacată militar de către Federația Rusă. În acest sens, premierul spune că trebuie să ne consolidăm puterea de apărare și să ne aliniem la standardele internațională, alături de partenerii strategici ai Republicii Moldova. Acest lucru a fost afirmat în cadrul Forumului de Securitate din regiunea Mării Negre și Balcani, ediția 2023.

Potrivit șefului Executivului, ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina demonstrează faptul că multă lume nu a învățat lecția din trecut, și anume din războaiele mondiale.

„Noi am crezut că am rezolvat o problemă în Al Doilea Război Mondial. Dar situația din Bucea, Irpin și alte regiuni ne arată că nu am rezolvat. Noi astăzi mulțumim Ucrainei, pentru faptul că apără pacea și securitatea din Europa, dar apără și sistemul de valori democratice. R. Moldova va susține Ucraina în această situație și înțelegem că trebuie să participăm prin apărarea frontierei de aproximativ 1200 de km, care ține și de apărarea frontierei Uniunii Europene. Provocările în Marea Neagră sunt evidente, deși a fost mai puțin clar în 2016 când Rusia a ocupat Crimeea”, a menționat Dorin Recean.

În context, șeful Executivului a specificat că deși Republica Moldova nu este atacată direct de rachete, totuși este atacată în mod hibrid, prin manipulări de propagandă, prin atacuri cibernetice, proteste plătite pentru a destabiliza situația din R. Moldova și promovarea urii interetnice.

„R. Moldova a făcut un salt enorm pentru a înțelege ce înseamnă statutul de neutralitate și am înțeles că acest statut nu ne apără. Și anume Rusia nu respectă acest statut. Acum R. Moldova este în discuție serioasă în ceea ce privește consolidarea capacității de apărare. Iată că lucrurile se schimbă. R. Moldova a crescut și a dublat bugetul pentru apărare, pentru domeniul securității și are un plan clar de creștere a capacității de apărare și participare mai intensivă în misiuni de apărare, dar și foarte important - în exerciții de interoperabilitate conform standardelor NATO. Aici vreau să mulțumesc NATO și UE, pentru că împreună dezvoltăm această capacitate de apărare în Europa și în R Moldova, prin asta contribuind și la sporirea capacității de apărare în regiune”, a mai menționat Dorin Recean.

Premierul a specificat că este mult de muncit în sensul de asigurare a securității țării pe termen lung, iar pentru aceasta va trebui să vorbească deschis și mai des, pentru a explica populației contextul în care se află R. Moldova și strategiile pe termen lung.