Moldova, câmp de luptă al unui război hibrid sofisticat. Un exemplu grotesc de manipulare a captat atenția presei internaționale

Pe 28 septembrie, Republica Moldova are alegeri parlamentare – un test crucial nu doar pentru parcursul european al țării, ci și pentru capacitatea instituțiilor de la Chișinău de a rezista unui nou val de ingerințe venite de la Moscova.

Pentru președinta Maia Sandu, miza nu este doar menținerea guvernării Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ci apărarea unei orientări strategice care a dus, în 2024, la deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În spatele scenei electorale însă, realitatea este mai tulbure: Moldova este deja un câmp de luptă al unui război hibrid sofisticat, în care informația, corupția și nostalgia sunt transformate în arme, scrie The Economist.

Un exemplu grotesc de manipulare a captat atenția, recent, presei internaționale. Un site american de știri mondene a fost clonat, iar o jurnalistă s-a trezit asociată cu un articol fals în care se afirma că Maia Sandu ar fi cheltuit 400.000 de dolari pe „spermă obținută ilegal de la vedete gay”, inclusiv Elton John. O manipulare absurdă, dar construită după tiparul binecunoscut al dezinformării rusești: site fals, redistribuit pe rețele sociale prin conturi aparent străine, care oferă o iluzie de credibilitate.

O populație copleșită de minciuni

„Pe Telegram, TikTok, Facebook, sunt mii de conturi care difuzează astfel de mesaje”, spune Vadim Pistrinciuc, analist politic din Chișinău. La rețelele de boți se adaugă influenceri locali plătiți. Rezultatul? O populație copleșită de minciuni, care ajunge fie să creadă, fie – mai periculos – să nu mai creadă nimic.

Într-un interviu acordat publicației The Economist, Maia Sandu enumera nu mai puțin de zece forme prin care Rusia încearcă să influențeze alegerile: de la cumpărarea voturilor, la organizarea de tabere paramilitare pentru cetățeni moldoveni în Serbia și Bosnia. Obiectivul Kremlinului, spune președinta, este clar: recâștigarea controlului asupra unei țări vorbitoare de română și rusă, aflate acum pe traiectoria europeană.

Pericolul este real. Referendumul privind aderarea la UE, organizat în toamna trecută, a trecut cu doar 50,3%. Maia Sandu însăși a câștigat un al doilea mandat grație voturilor din diaspora. Potrivit serviciilor moldovene de informații, ambele scrutine au fost afectate de scheme de corupere a alegătorilor, orchestrate din Rusia de către Ilan Șor – oligarhul fugar, condamnat pentru implicarea în frauda bancară de 1 miliard de dolari din 2014.

Sondajele – incerte în peisajul moldovenesc – indică PAS ca lider cu peste 35% din intențiile de vot, însă pierderea majorității parlamentare este foarte probabilă. Un guvern pro-rus ar putea reveni la putere sau, mai insidios, PAS ar putea fi forțat să colaboreze cu partide pretins pro-europene, dar conduse de politicieni cu legături vechi înspre Est. Printre aceștia, primarul Chișinăului, Ion Ceban, care o acuză pe Maia Sandu că etichetează drept „agenți ai războiului hibrid rusesc” orice opoziție.

„Integrarea europeană nu este posibilă dacă partenerii de coaliție nu o susțin sincer”, avertizează Maia Sandu.

Opțiunile geopolitice sunt influențate decisiv de factorii economici

Structura electorală a Moldovei este complexă: o treime dintre cetățeni sunt ferm pro-europeni, o treime sunt pro-ruși, iar restul se împart între moderație și ezitare. În realitate, opțiunile geopolitice sunt influențate decisiv de factorii economici. „Dacă apropierea de Europa este percepută ca aducând scumpiri la gaze și electricitate, mulți moderat pro-europeni spun: «nu, nu, nu vreau asta»”, explică Mihai Mogildea, analist politic.

La Copăceni, un sat la 100 km nord-vest de Chișinău, bărbații joacă table în cârciumă și discută politică într-un amestec contradictoriu de nostalgii și neîncredere. Nicolae, pensionar, susține integrarea europeană, dar crede că UE se va prăbuși în trei ani – un mesaj răspândit constant în propaganda rusă. Simion vrea „și cu Europa, și cu Rusia”.

Maria, fostă profesoară, susține PAS cu convingere. Povestește cum, în alegerile trecute, femei din sat se lăudau că au primit bani pentru a cumpăra voturi în favoarea partidului lui Șor. După scrutin, una dintre ele a fost arestată și amendată. „De atunci stau ca niște șoareci”, spune Maria, amuzată.

Pe 22 iulie, un alt nume cunoscut al tranziției moldovene a fost reținut la Atena: Vladimir Plahotniuc. Deși era oficial doar deputat, Plahotniuc controla practic întreaga putere în stat până la fuga sa din 2019. Acuzat în legătură cu frauda bancară, dar negând orice implicare, oligarhul a fost recent văzut la Moscova, unde ar fi avut o întâlnire cu un consilier al lui Vladimir Putin. Dacă ar fi extrădat în Moldova „cu cătușe la mâini”, ar fi un avantaj electoral major pentru PAS, crede Mihai Mogildea.

Votul devine nu doar un act democratic, ci unul de rezistență

Povestea Maiei Sandu – de la activistă anticorupție solitară la președinte care încearcă să țină cursul pro-european al țării – este, în sine, remarcabilă. Dar în Moldova anului 2025, faptele nu mai sunt de ajuns. În fața unui război hibrid persistent, în care adevărul e relativizat, justiția e subminată iar trecutul e rescris la comandă, votul devine nu doar un act democratic, ci unul de rezistență.

„Se spune că PAS va duce Moldova în război”, avertizează Sandu. „Adevărul este exact opusul: un guvern pro-rus ar pune Moldova la dispoziția efortului de război al Kremlinului. Iar cu el, ar reveni Șor, Plahotniuc – și toate umbrele trecutului”.

