Fostul șef al CIA, David Petraeus: Republica Moldova are o vulnerabilitate semnificativă

Generalul în rezervă David Petraeus, care comandat forțele americane în Irak și Afganistan și a fost director al CIA în 2011-2012, crede că Republica Moldova are o vulnerabilitate semnificativă.

„Cred că SUA și țările NATO au recunoscut acest lucru și încearcă să-i ofere diferite forme de sprijin pentru a rezista diferitelor eforturi ruse de a submina guvernul, de a-l răsturna nu doar să se agațe de regiunea separatistă Transnistria, ci să extindă asta și să facă din Moldova un fel de Belarus pentru Rusia dacă pot. Dar nu cred că moldovenii vor asta; majoritatea dintre ei nu vor asta. Și ceea ce trebuie să facem, în afară de a-i sprijinii pe ucrainenii, este și să-i sprijinim pe moldoveni“.

„Moldova vulnerabilă și volatilă ar putea fi următoarea țintă a Kremlinului. Sau ar putea fi, de asemenea, doar o altă distragere a atenției. Georgia este o situație puțin diferită, având în vedere că Rusia este atât de intens concentrată cu aproape tot ce are asupra Ucrainei și a Europei de Est, inclusiv asupra Moldovei. Ați văzut asta în altă parte: ați văzut-o în Caucaz, ați văzut-o în partea de est a Rusiei, ați văzut-o în zone în care Rusia are graniță cu țările NATO. Totul este despre Ucraina și, într-o măsură puțin diferită, despre Moldova. Cred că Georgia are un spațiu de respirație, dar trebuie să profite la maximum“, spune generalul într-un interviu acordat Europei Libere.

Ads

Zilele trecute, un politician rus, președintele Tatarstanului, însoțit de un mitropolit, au încercat să intre în Republica Moldova, pentru a face campanie electorală pentru unul dintre candidații la alegerile din Găgăuzia. Au venit cu un luxos avion privat, dar Rustam Minnihanov a fost întors de la frontieră și nu i s-a permis accesul în Republica Moldova. Acesta intenționa să ajungă la Comrat, unde urma să participe la un eveniment electoral al prorusului Victor Petrov, candidat pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, numit ”Prietenia popoarelor - 2023".

Rustam Minnikhanov este președinte al Tatarstanului din 2010. Pe 26 ianuarie curent, Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva lui și a soției sale. În comunicatul emis de autoritățile SUA se menționează faptul că „SUA l-a sancționat pe Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov (Minnikhanov), cetățean rus și președinte al consiliului de administrație al companiei Tupolev Public Joint Stock, care produce bombardiere strategice pentru forțele armate ale Rusiei. Minnikhanov este și șeful longeviv al Tatarstanului, un subiect federal al Federației Ruse. Minnikhanov este vizat, în conformitate cu E.O. 14024 pentru că este sau a fost lider, oficial, ofițer executiv superior sau membru al consiliului de administrație al Guvernului Rusiei și pentru ca activează sau a activat în sectoarele de apărare sau conexe, precum și aerospațiale ale economiei Federației”.

Anticoruptie.md a relatat despre legătura strânsă între Minnikhanov și Putin, dar și despre faptul că miza celor doi ar fi instalarea în fotoliul de bașcan al Găgăuziei a lui Victor Petrov, unul dintre cei opt candidați la funcție.