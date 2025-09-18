Cum încearcă Rusia să „detoneze” alegerile din Republica Moldova. „Știe că își joacă acum ultima carte”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat joi, 18 septembrie, că Federația Rusă știe că își joacă acum ultima carte în Republica Moldova, el arătând că rușii știu că, dacă după 28 septembrie, țara va avea un guvern pro-european, nu vor mai avea nicio șansă să oprească parcursul ei european și încearcă să detoneze aceste alegeri.

”Alegerile din Republica Moldova sunt foarte importante, nu doar pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru noi, România, fiindcă e clar că o Moldovă în sfera de influență a Federației Ruse ar fi o veste proastă pentru noi. Rușii la frontiera noastră ar însemna că noi am fi mult mai nesiguri în România. De aceea este esențial ca, după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, în Republica Moldova să continue o guvernare pro-europeană, care vrea să lucreze strâns cu România, care vrea să reformeze, să modernizeze Republica Moldova și să o integreze în Uniunea Europeană. Federația Rusă vrea să piardă acest obiectiv, iar Federația Rusă știe că își joacă acum ultima carte în Republica Moldova. A încercat să țină Republica Moldova pe loc în ultimii ani, a eșuat mereu”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Mureșan a arătat că Maia Sandu a fost aleasă președinte al Republicii Moldova, învingându-l pe prorusul Igor Dodon, aflat președinte în funcție la acel moment, a fost realeasă și a reușit să formeze o majoritate pro-europeană, după ultimele alegeri parlamentare, iar referendumul pentru integrarea europeană a reușit și cu majoritatea de voturi în ciuda unor încercări masive de interferență din partea Federației Ruse, oamenii au ales integrarea europeană”, a subliniat Siegfried Mureșan.

El a menționat că, în ultimii ani, Uniunea Europeană deja a ajutat mult această țară iar Republica Moldova a primit un pachet de ajutor economic de 1,9 miliarde de euro de la Uniunea Europeană la începutul acestui an, a primit statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, s-a luat decizia de începere a negocierilor și Republica Moldova deja este inclusă în tot mai multe programe europene pentru a reduce, de exemplu, dependența de gazul rusesc.

”Rușii știu că, dacă după 28 septembrie Republica Moldova va avea un guvern pro-european, atunci nu vor mai avea nicio șansă să oprească parcursul european al Republicii Moldova și încearcă să detoneze aceste alegeri”, a mai declarat Siegfried Mureșan. Potrivit europarlamentarului PNL, prezența liderilor europeni la Chișinău arată că ”Republica Moldova nu este singură”.

”Uniunea Europeană înțelege cât este de importantă siguranța și stabilitatea Republicii Moldova pentru întreaga regiune, inclusiv pentru situația din Ucraina, căci cu un guvern pro-rus la Chișinău, Vladimir Putin ar putea produce pagube mult mai mari în Ucraina. Deci Uniunea Europeană înțelege în sfârșit cât este de importantă Republica Moldova acum și dorește să-și manifeste sprijinul”, a spus acesta.

Siegfried Mureșan a mai declarat că Uniunea Europeană are o singură dorință în privința alegerilor de pe 28 septembrie, ca oamenii să poată alege liber, democratic, să nu fie influențați, să nu fie manipulați și să nu le fie cumpărat votul.

”Tocmai de aceea, din partea Uniunii Europene va fi o misiune de monitorizare a alegerilor, de exemplu, în Republica Moldova. (..) Vor fi multe misiuni de monitorizare a alegerilor din partea multor organizații internaționale din partea Uniunii Europene, vor fi și colegi europarlamentari acolo și elementul de noutate este că acum monitorizăm mult mai intens și perioada de campanie electorală, fiindcă am înțeles că Federația Rusă încearcă de acum deja să detoneze rezultatul alegerilor, încearcă să discrediteze Uniunea Europeană, încearcă să discrediteze politicienii pro-europeni de la Chișinău și încearcă să discrediteze singurul partid cu adevărat pro-european din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate. Folosește toate metodele pe care le-a folosit anul trecut, inclusiv tentative de a cumpăra votul, de exemplu, prin criptomonede. O mare parte din dezinformare este generată de către inteligența artificială, între timp, deci metodele lor sunt tot mai sofisticate, de aceea și monitorizarea trebuie să fie pe măsură și de aceea e important ca oamenii să se informeze din surse obiective, credibile, inclusiv cetățenii Republicii Moldova care sunt în România, e foarte important să nu cadă pradă atât de dezinformării, știrilor false, să se informeze din surse credibile și mai ales să participe la vot”, a spus Mureșan.

