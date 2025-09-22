Celebra publicație Bloomberg dezvăluie cum vrea Rusia să preia controlul în Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie

Rusia a elaborat un plan complex pentru a influența alegerile din Republica Moldova și a împiedica guvernul pro-european să mențină țara pe calea aderării la UE, potrivit documentelor analizate de Bloomberg.

Strategia Kremlinului vizează subminarea șanselor partidului președintei Maia Sandu, folosind recrutarea diasporei, dezinformarea pe rețele sociale și presiuni asupra oficialilor, în timp ce autoritățile de la Chișinău încearcă să contracareze aceste interferențe. Alegerile de duminică sunt considerate cruciale pentru viitorul european și stabilitatea regională.

Scopul este de a submina șansele Partidului Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, la votul din 28 septembrie și, în cele din urmă, de a o înlătura de la putere, sugerează documentele care citează planurile interne rusești.

Moldova, între Europa și Rusia

Republica Moldova este un câmp de luptă cheie între forțele politice pro-europene și pro-ruse. Alegerile de duminică au loc la mai puțin de un an după ce un referendum privind aderarea Republicii Moldova la UE a fost adoptat cu o majoritate foarte mică, pe fondul acuzațiilor guvernului de interferență a Kremlinului.

Documentele obținute de Bloomberg arată că tacticile includ recrutarea de moldoveni în străinătate, inclusiv în Rusia, pentru a vota la secțiile de votare din UE și din alte părți, trimiterea altora în a organiza proteste perturbatoare și o campanie de dezinformare pe scară largă pe rețelele de socializare.

Un alt aspect central al planurilor biroului executiv al președintelui Vladimir Putin implică utilizarea de materiale compromițătoare pentru a face presiuni asupra oficialilor publici să perturbe procesul electoral.

Campanii de dezinformare

Poliția moldovenească a reprimat campaniile de dezinformare și încercările de cumpărare a voturilor. Luna trecută, autoritățile au cerut oficial blocarea a 443 de canale TikTok.

În timpul referendumului și al votului prezidențial privind UE de anul trecut, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe a respins acuzațiile drept „rusofobie”, pe care a numit-o „o componentă esențială a proiectului european al Republicii Moldova”.

Fost stat sovietic, Moldova are o minoritate rusofonă semnificativă în rândul populației sale de 2,4 milioane. Statul separatist Transnistria se află sub ocupație rusă, potrivit Consiliului Europei, în timp ce liderul regiunii Găgăuzia a fost condamnat de o instanță moldovenească pentru canalizarea ilegală de bani rusești către un partid politic.

„Scopul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin intermediul urnelor, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”, a declarat Sandu parlamentarilor UE la Strasbourg pe 9 septembrie. „De aceea, aceste alegeri sunt foarte importante. Apărându-le, protejăm nu doar Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională.”

Moldova este susținută să adere la UE

UE a susținut cu tărie candidatura Republicii Moldova la aderare, iar președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk au vizitat capitala, Chișinău, la sfârșitul lunii august.

Partidul lui Sandu, cunoscut sub numele de PAS, promite să lanseze procesul de aderare la UE și să obțină acces la fondurile mult necesare după ce Moldova a început negocierile de aderare anul trecut. Însă ultimele sondaje sugerează că PAS ar putea pierde majoritatea parlamentară, ceea ce ridică perspectiva unei coaliții dificile.

PAS se confruntă cu opoziție acerbă din partea mai multor grupuri.

Cine sunt pro-rușii din Republica Moldova

Blocul pro-rus este condus de fostul președinte Igor Dodon. Într-o „scrisoare deschisă” către Bloomberg pe conturile sale de socializare, Dodon a susținut că autoritățile moldovene exercită presiuni ilegale asupra partidelor de opoziție.

„Regimul de guvernământ din Moldova folosește în mod activ resurse administrative nu doar pentru a-și urmări obiectivele politice, ci și pentru a-și intimida principalii concurenți”, a scris Dodon.

El a mai spus că „anumite puteri occidentale” se amestecă în campania electorală trimițând oficiali de rang înalt în țară pentru a sprijini PAS și amenințând că vor întrerupe asistența acordată Moldovei dacă partidul pierde alegerile.

Rețeta folosită în România

Rusia a dedicat resurse semnificative influențării alegerilor din regiune, potrivit oficialilor guvernamentali europeni. O anchetă de luni de zile a descoperit că Rusia viza România ca parte a unei campanii hibride care datează din 2022, potrivit procurorului șef al țării, Alex Florența. Patru companii cu legături cu Rusia au orchestrat conturi false de socializare și roboți de inteligență artificială care au ajuns la cel puțin 1,3 milioane de cetățeni, a declarat acesta pe 16 septembrie.

În Moldova, Sandu le-a spus parlamentarilor europeni luna aceasta că a estimat că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul țării sale, sau aproximativ 150 de milioane de euro (178 de milioane de dolari), pentru a influența referendumul privind apartenența la UE și realegerea sa ca președinte.

Oficialii guvernamentali europeni familiarizați cu planurile Rusiei au declarat că este foarte probabil ca Kremlinul să fi alocat sume similare pentru alegerile din această lună. Aceștia au vorbit cu Bloomberg sub condiția anonimatului pentru a discuta despre evaluări confidențiale.

Planurile Rusiei pentru câștigarea alegerilor din Republica Moldova

Unul dintre principalele aspecte ale planului Kremlinului este de a crea percepția unei competiții competitive, dar în realitate acest lucru este conceput pentru a dilua sprijinul lui Sandu, se arată într-unul dintre documentele consultate de Bloomberg.

Voturile moldovenilor rezidenți în străinătate au fost cruciale în alegerile din 2024. Ca parte a planurilor sale pentru aceste alegeri, unul dintre documente arăta că Rusia intenționa să recruteze membri ai diasporei moldovenești și să le plătească pentru călătorii și vot.

Planurile includeau și o campanie de dezinformare pe Telegram, TikTok și Facebook, precum și prin canale mai tradiționale și centre de apel. Mesajele în limba română, limba oficială a Republicii Moldova, și în limba rusă o acuză pe Maia Sandu că este o marionetă străină care împinge țara în mizerie și război.

Poliția din Republica Moldova a încercat să oprească răspândirea știrilor false pe rețelele de socializare și a declarat că grupurile introduceau ilegal bani pentru a cumpăra voturi și pentru ca partidele politice să submineze rezultatul alegerilor. Ofițerii au confiscat 5 milioane de lei moldovenești (302.000 de dolari) numai pe 16 septembrie, în timpul raidurilor efectuate pentru a neutraliza o presupusă operațiune de spălare de bani, a anunțat poliția într-un comunicat.

Conform documentelor, Rusia intenționează să recruteze tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru a organiza provocări violente în timpul votului și în protestele de după acesta. Este vorba despre demonstrații la care să i se ceară lui Sandu să demisioneze dacă partidul său pierde alegerile sau la care rezultatul să fie prezentat ca fiind viciat dacă acesta câștigă.

Accentul se pune, de asemenea, pe ceea ce se întâmplă după alegeri. Tipul de sprijin pe care partidele de opoziție din Republica Moldova îl primesc de la Moscova variază de la consultanță la finanțare, potrivit oficialilor guvernamentali europeni. Dacă ar câștiga alegerile, relația dintre ele ar fi probabil tensionată, au spus oficialii, având în vedere un istoric de suspiciune reciprocă și competiție pentru a fi în favoarea Rusiei.

