Rusia a activat o rețea de dezinformare în contextul alegerilor din Moldova. George Simion și Călin Georgescu, printre cei mai citați politicieni VIDEO

Vineri, 15 August 2025, ora 13:05
Liderul AUR, George Simion, alături de Călin Georgescu la vot FOTO / Hepta

În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă enormă pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor. Comunitatea „WatchDog.MD” dezvăluie operațiunea de influențare pro-rusă care implică politicieni, Biserica Ortodoxă și inteligența artificială.

Un studiu amplu arată apariția unei rețele de peste 900 de conturi pe YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, creată și folosită de Kremlin pentru susținerea candidaților pro-ruși și așa zișilor pro-europeni, de la alegerile din toamnă, scrie WatchDog.MD.

Rețeaua lucrează încă din toamna trecută și a fost folosită atât pentru referendum, prezidențiale, cât și în campania pentru prezidențialele din România. O parte din rețea țintește diaspora. Printre conținut am identificat și numeroase clipuri și poze generate de inteligența artificială.

Astfel, pe următoarele platforme au fost identificate:

TikTok – 392 conturi;

YouTube – 51 conturi;

Instagram – 137 conturi;

Facebook – 290 conturi și 10 pagini;

Threads – 30 de conturi.

Rețeaua identificată include:

512 postaci (persoane care activează online în mod coordonat, utilizând o identitate falsă);

329 de conturi inautentice (cyborgi, profile care combină activitatea automată cu cea umană);

58 boți;

10 pagini pe Facebook.

Totodată, rețeaua de propagandă a avut rolul de a amplifica mesajele manipulatorii ale politicienilor și partidelor pro-ruse din Moldova. Astfel, printre cei mai citați politicieni de rețea au fost:

Victoria Furtună – fostă procuroare anticorupție, inclusă în lista de sancțiuni UE pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova;

George Simion – liderul partidului extremist AUR din România;

Eugenia Guțul – guvernatoarea Găgăuziei, inclusă în lista de sancțiuni a UE și SUA pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova;

Ilan Șor – oligarh fugar ascuns la Moscova, inclus în lista sancțiunilor internaționale a mai multor state pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova;

Călin Georgescu – fost candidat la funcția de președinte al României, cunoscut pentru promovarea ideilor conspiraționiste și pentru apropierea de cercuri pro-Kremlin;

Ion Ceban – primar al Chișinăului, susținut de FSB la alegerile pentru funcția de edil în 2019, interzis pe teritoriul spațiului Schengen pentru că ar reprezenta un pericol pentru securitatea națională a României.

Un rol special în cadrul rețelei îl are Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei), afiliată Patriarhiei Ruse. Rețeaua de propagandă a utilizat imaginea bisericii în diseminarea mesajelor împotriva valorilor europene și a comunității LGBT. Cea mai promovată față bisericească de către rețea a fost Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cunoscut pentru poziția sa pro-Kremlin și susținerea politicienilor pro-ruși.

Această rețea reprezintă o amenințare directă în adresa securității informaționale a Republicii Moldova și a integrității procesului electoral din 28 septembrie. Comunitatea „WatchDog.MD” urmează să raporteze întreaga rețea către platformele META, TikTok și YouTube, care au responsabilitatea de a interveni prompt și eficient pentru a bloca instrumentele digitale utilizate de persoane și organizații aflate sub sancțiuni internaționale și implicate în destabilizarea Republicii Moldova.

#Republica Moldova, #propaganda Rusia, #propaganda Rusia Republica Moldova, #dezinformare, #alegeri Republica Moldova, #Kremlin , #Republica Moldova
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

