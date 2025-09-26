Primarul orașului moldovenesc Leova și liderul partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Oleksandr Bujorian, a declarat că Federația Rusă atrage Transnistria în război prin înființarea acolo a unor fabrici de producere a dronelor. În plus, pe teritoriul republicii nerecunoscute internațional sunt antrenați sabotori pentru operațiuni în Ucraina, relatează Focus.ua.

„Conform informațiilor noastre, Rusia încearcă să organizeze producția de drone în Transnistria. Avem numele specifice a două fabrici din Tiraspol. Vorbim despre Moldavizolit și Electromash”, a declarat politicianul moldovean într-un interviu pe canalul de YouTube al jurnalistului Dmitri Gordon, publicat pe 23 septembrie.

Bujorian a explicat că aceste fabrici sunt candidate pentru transferul de tehnologie de producție. Potrivit acestuia, autoritățile române au reținut recent un transport de fibră optică în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, care venea din Belarus și se îndrepta spre Tiraspol.

„Sunt pași concreți de intervenție și implicare a Transnistriei, inclusiv a Moldovei, în război”, a subliniat primarul.

El a precizat că este vorba de Moldavizolit, care avea contracte cu Ministerul Apărării din Rusia. Aceste întreprinderi activează liber în Transnistria, în ciuda faptului că până și elita locală este împotriva implicării în război. Potrivit politicianului, unii dintre acești lideri cu opinii diferite sunt „destul de dur” influențați de Kremlin.

„Am auzit despre amenințări cu violență aproape fizică împotriva lor dacă încearcă cumva să împiedice acest proces”, a remarcat el.

Bujorian a relatat că autoproclamatele autorități de la Tiraspol încearcă să atragă și să recruteze locuitori din Transnistria care cunosc limba ucraineană pentru a pregăti operațiuni de sabotaj pe teritoriul Ucrainei. El a adăugat că aceasta reprezintă în primul rând o amenințare la adresa regiunii Odesa. De asemenea, oamenii sunt atrași din Găgăuzia în Transnistria sub pretextul că sunt angajați de agențiile de securitate, unde sunt antrenați pentru operațiuni de sabotaj.

Pe 22 septembrie, președinta Maia Sandu a avertizat că Moldova ar putea deveni o rampă de lansare pentru un atac asupra regiunii Odesa. Kremlinul „aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale râului Nistru, precum și în afara țării”, a spus Sandu.

Veteranul războiului ruso-ucrainean, Evhen Dikii, a dat asigurări că în prezent Federația Rusă nu are posibilități de a transfera forțe în Moldova. În același timp, grupurile rusești de pe teritoriul Transnistriei, potrivit apărătorului, nu reprezintă o amenințare serioasă. Dar acest lucru s-ar putea schimba dacă la Chișinău vine un guvern prorus în urma alegerilor legislative de duminică, 28 septembrie.

