Scandal uriaș în Republica Moldova. Șeful Marelui Stat Major, acuzat că a sechestrat mai mulți militari pentru a descoperi o „cârtiță” AUDIO

Comandantul unei brigăzi a infanteriei motorizare din cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova l-a denunțat la Procuratură pe șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Eduard Ohladciuc, acuzându-l de sechestrarea unui grup de 12 militari, faptă săvârșită în februarie 2022, arată telegraph.md.

Potrivit sursei citate, în denunțul de la Procuratură se arată că un grup de militari a fost sechestrat la comanda lui Eduard Ohladciuc, pentru a se afla cine a transmis presei un ordin prin care au fost aplicate sancțiuni disciplinare în privința unor militari moldoveni.

Astfel, cei 12 militari au fost audiați în afara unei proceduri legale, iar cu ajutorul unui soft s-au efectuat măsuri speciale de examinare a telefoanelor private, fiind încălcat dreptul la viață privată și secretul corespondenței.

”În ianuarie 2022, în presă a apărut un ordin a Șefului Marelui Stat Major de sancționare a militarilor din cadrul Armatei Naționale, privitor la evenimentele pe care conducerea armatei și Ministerului Apărării erau cointeresate să le mușamalizeze”, a subliniat comandantul în denunț.

Comandantul care a fost implicat în operațiune și s-a autodenunțat a prezentat și înregistrarea audio a discuției pe care a avut-o cu șeful Marelui Stat Major.

Ads

”La data de 04.02.2022, am primit de la generalul de brigadă Eduard Ohladciuc ordinul verbal de a reține în cazarmă militarii din cadrul brigăzii care au făcut cunoștință cu ordinul menționat, cu scopul de a identifica pretinsele persoane care ar fi putut trimite documentul presei.

Astfel, militarii vizați, inclusiv și eu am rămas în unitate după orele de serviciu pentru a executa ordinul primit de la Comandantul Armatei. La data de 05.02.2022 (ziua de sâmbătă) am contactat telefonic generalul de brigadă Eduard Ohladciuc și am comunicat, că nici o persoană nu a recunoscut transmiterea ordinului presei, astfel, eu nu am nici un temei legal de a reține în continuare persoanele în cazarmă”, se arată în denunțul comandantului de brigadă.

https://soundcloud.com/telegraph-moldova/eduard-ohladciuc-comandant-al-armatei-nationale?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Ftelegraph-moldova%252Feduard-ohladciuc-comandant-al-armatei-nationale

Ads