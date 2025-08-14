Șeful Poliției din Moldova, dezvăluiri despre rețeaua din România care dezinformează masiv pe TikTok în țara sa

Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției din Republica Moldova, a dezvăluit joi, 14 august, că, înainte de alegerile parlamentare din septembrie, persoane afiliate unor candidați la alegerile prezidențiale din România fac acum propagandă pro-rusă în țara sa.

Cernăuțeanu a precizat, la Antena 3 CNN, că aceleași practici de dezinformare observate la scrutinul din România se regăsesc acum și la Chișinău.

Polițistul a afirmat că acum campania de dezinformare s-a mutat pe TikTok, spre deosebire de alegerile trecute din Republica Moldova, când aceasta s-a desfășurat în cea mai mare parte pe Telegram. El a precizat că doar astăzi (joi, 14 august - n.r.), oamenii legii au identificat 700 de clipuri mincinoase și vor cere conducerii TikTok blocarea lor.

„Emiterea acestor video-uri este la turație maximă. Nu vorbim doar de video-uri montate, simple, ci elaborate prin Inteligența artificială, ceea ce depășește capacitățile fizice de a le identifica, nemaivorbind de a le raporta și sista”, a explicat Viorel Cernăuțeanu la Antena 3 CNN.

El a fost întrebat cine se află în spatele acestor conturi, iar răspunsul său a fost că, deocamdată, este o anchetă în curs, dar nu are îndoieli în privința celor care trag sforile.

Ads

„Nu avem niciun dubiu cine stă în spatele formelor de dezinformare și răspândirea acestor falsuri. Noi suntem țara de interes pentru Federația Rusă pentru a ne rupe din avântul spre UE și suntem punctul strategic pe care îl urmărește în această zonă, profitând că are interpuși în Republica Moldova, sunt pionii din acest proces”, a spus șeful Poliției de la Chișinău.

Cernăuțeanu a fost pus să puncteze clar la cine se referă, dar nu a vrut să dea nume.

„Nu știu cât e de corect, dar dacă vorbim despre cei doi candidați care nu a trecut unul dintre ei în cursa electorală, înțelegem foarte bine care este subiectul.”

În momentul în care i s-a spus numele fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, șeful Poliției moldovene nu a confirmat, spunând că este „hărțuit” de cei din spatele acestei campanii de dezinformare, inclusiv prin procese în instanță.

El a dezvăluit, însă, că, față de alegerile precedente din Republica Moldova, campania actuală de dezinformare este gândită după modelul celei din România.

Ads

„Dacă e să facem o comparație cu anul precedent, în alegerile prezidențiale și referendumul republican, am avut o inversare a acțiunilor. De fapt, predominant turații maxime avea finanțarea electorală ilegală și pe locul doi dezinformarea, unde era utilizat la maxim Telegramul. Iată acum vedem că au inversat mecanismele. Avem două platforme, una împrumutată exact după practica din România, pe criterii de dezinformare masivă, aplicată în mod special masiv pe TikTok și cea de-a doua, la o cotă mai mică, pe canalele de Telegram și finanțarea prin canalele închise de Telegram”, a explicat Viorel Cernăuțeanu.

Ads