Politicianul cu cea mai înaltă cotă de încredere din Republica Moldova este Maia Sandu. Totuși, peste 50% dintre cetățeni cred că țara merge într-o direcție greșită

Preşedinta Maia Sandu este politicianul cu cea mai mare cotă de încredere din Republica Moldova, relevă datele unui sondaj realizat de iData.

Acelaşi sondaj mai indică faptul că mai mult de jumătate dintre moldoveni cred că în ţară lucrurile merg într-o direcţie greşită, iar corupţia este considerată cea mai mare problemă. Biserica, Primăria, Preşedinţia şi Armata sunt, în ordine, pe primele locuri în topul încrederii populaţiei în instituţii, iar Justiţia se află pe ultimul loc.

Activitatea Parlamentului care tocmai şi-a încheiat mandatul este considerată ca fiind foarte slabă de 29,3% dintre cei chestionaţi, iar nota medie a Legislativului este 4,27.

Maia Sandu este politicianul care se bucură de cea mai mare încredere, cu o cotă de 24,2%, urmată de Igor Dodon (10,3%), de Rento Uasatîi (6,5%), Ilan Şor (5,6%). 21,8% dintre cei chestionaţi spun că nu au încredere în nimeni. Tot Maia Sandu este considerată cel mai activ politician în ultimele 30 de zile, opinie exprimată de 13,3% dintre cei chestionaţi, ea fiind urmată şi în acest top de Igor Dodon. 38,2% dintre cei chestionaţi nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

53,2% dintre cei chestionaţi cred că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcţie greşită, în timp ce 38,9% consideră că direcţia este corectă.

Corupţia este considerată cea mai gravă problemă cu care se confruntă Republica Moldova, aceasta fiind opinia a 16,8% dintre subiecţi. Pe locul al doilea se află sărăcia (10,8%), urmată de salariile mici (9,6%). Creşterea salariilor şi pensiilor este principala problemă pe care ar trebui să o abordeze viitorul Parlament, în opinia a 61% dintre cei chestionaţi, urmată de dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă (54,65%), combaterea corupţiei (48,4%), îmbunătăţirea serviciilor medicale (22,2%), asigurarea păcii şi stabilităţii în regiune (14,9%).

Biserica, Primăria, Preşedinţia şi Armata sunt, în ordine, pe primele locuri în topul încrederii populaţiei în instituţii, urmate de presă, Guvern, Poliţie, Parlament, societatea civilă, pe ultimul loc aflându-se Justiţia. Cei mai mulţi dintre subiecţi (41,6%) declară că au ca principală sursă de informaţii despre politică şi alegeri reţelele sociale, 32,2% spun că se informează de la televiziune, 10,1% de la portaluri de ştiri online şi 4,6% de la familie şi prieteni. La întrebarea "Care e probabilitatea să vă schimbaţi opţiunea de vot până la data alegerilor", 42,4% au exclus o astfel de posibilitate, 13,7% consideră că o astfel de posibilitate este foarte mică, iar 18,3% spun că o astfel de posibilitate este mică. Doar 15% declară că o astfel de posibilitate este mare sau foarte mare.

Sondajul iData a fost realizat în perioada 7 - 16 august 2025 pe un eşantion de 1.071 de subiecţi, prin metoda CAPI (intervievare faţă în faţă asistată computerizat). Eroarea maximă de eşantionare este ±2,9%, număr de localităţi reprezentate fiind 89.

"Datele sunt ponderate pentru a corespunde structurii pe gen, grupe de vârstă, mediu de reşedinţă, regiuni de dezvoltare, regiuni statistice iData şi etnii, a populaţiei totale", precizează compania.

Sondajul a fost efectuat de iData din sursele proprii.

