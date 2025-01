Suedia înarmează Republica Moldova. Cel mai nou stat NATO donează Chișinăului arme care să facă praf coloane de tancuri rusești. "Este o chestiune urgentă"

Suedia ajută Republica Moldova cu înarmarea, în contextul în care țara este supusă unor presiuni uriașe din partea Moscovei și a regimului de la Tiraspol, aservit Rusiei. Guvernul de la Stockholm a anunțat că vrea să doneze armatei moldovenești, una dintre cele mai slabe din lume, arme folosite cu succes de ucraineni să distrugă nenumărate tancuri rusești.

Guvernul Suediei a anunțat că vrea să doneze arme antitanc AT4 Republicii Moldova, ca parte a celui mai recent pachet suedez de ajutor militar pentru Ucraina. Donația ar avea o valoare de circa un milion de euro. Ucrainenii le-au primit încă din primele zile ale invaziei rusești, acum aproape trei ani și s-au dovedit eficiente.

The 5000 anti-armour rockets to be supplied to Ukraine from Sweden are AT4 (Pansarskott m86) pic.twitter.com/yHyXvVNiWZ